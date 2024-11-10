10 Kasım 1938'den bugüne seni her zamankinden daha çok özlüyor ve daha iyi anlıyoruz. Ruhun şad olsun.

Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu yıl da atamızı özlem ve saygıyla anıyoruz kendisine ve silah arkadaşlarına rahmet diliyorum...

Türk milletinin eşsiz evladı Atatürk! Sen ebedi istirahatgâhında rahat uyu. "En büyük eserim." dediğin Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanettir. Türk Milleti.