Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin

        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 10 gün önce jeotermal santrali sondaj çalışması sırasında yerin 850 metre altında meydana gelen patlamanın ardından hidrojen sülfür gazı çevreye yayılmaya devam ediyor. İncelemede gazın zararsız olduğu tespit edilirken, ilçede yaşayanlar yayılan koku ve beyaz örtü tabakası nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:28 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, 10 gün önce patlama meydana gelen jeotermal kuyunun kapatılması çalışmaları devam ediyor. Tesis çalışanları patlama sonrası havaya doğru fışkıran sülfür gazını kesmek için mücadele ediyor.

        • 2

          Çalışmalarda kuyudaki basıncın azaldığı zamanlarda, kuyu içine beton döküldüğü öğrenildi.

        • 3

          Yaklaşık 850 metre derinlikteki kaynaktan fışkıran sülfür gazının, zaman zaman 100 metreye kadar yükseldiği görüldü.

        • 4

          Bölgeden geçen Babadağ-Sarayköy yolu, güvenlik amacıyla polis ve jandarma ekiplerince kapatıldı.

        • 5

          AFAD ekipleri sıcak suyla çevreye yayılan koku ve gaza ilişkin yaptığı ölçümlerde insan sağlığına zararlı bir durumun bulunmadığını tespit etti.

        • 6

          Sarayköy Cumhuriyet Savcılığı'nın da soruşturma başlattığı ve yetkili kurumlardan gazın etkileri konularında bilirkişi raporları istediği öğrenildi.

        • 7

          VATANDAŞLAR TEDİRGİN

          Kuyunun bulunduğu yere yakın evlerde yaşayan vatandaşlar ise çevreye yayılan koku ve beyaz örtü tabakası nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Gazın her ne kadar zararsız olduğu AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından tespit edilse de vatandaşlar bir an önce kuyunun kapatılmasını istiyor.

        • 8

          İlçede oturan Ahmet Üremiş, "Bu gazın yayılması 10 gündür devam ediyor. Burada bahçelerimiz ve hayvanlarımız var. Bize net bir açıklama yapan yok. Tehlikesi yok dediler ama yayılan koku nedeniyle tedirgin oluyoruz. Kuyunun bir an önce kapatılmasını istiyoruz" dedi.

        • 9

          Şener Güldal ise "Yayılan kokunun zararlı olmadığı söylendi ancak biz yine de korkuyoruz. Bu şekilde ne zamana kadar devam edecek. Herkes tedirgin, bir an önce yapılması gerekenler yerine getirilsin. Akşamları koku daha fazla oluyor. Ayrıca kuyunun yakınındaki evlerin çatıları, araçlar ve bahçeler beyaz örtü tabakasıyla kaplanıyor" diye konuştu.

        • 10

          NE OLMUŞTU?

          Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kurulması planlanan jeotermal tesisinin sondaj çalışması sırasında, 29 Nisan'da kaynaktaki sıcak suyun basıncıyla patlama meydana gelmiş, yaklaşık 850 metre derinlikte meydana gelen patlamanın etkisiyle kaynaktan fışkıran termal su metrelerce yükselmişti.

          Yaralananın olmadığı olayda kuyu çevresinde güvenlik önlemi alınmıştı.

        • 11
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı!
        Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı!
        AstraZeneca, Covid-19 aşısını dünya çapında geri çekiyor
        AstraZeneca, Covid-19 aşısını dünya çapında geri çekiyor
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        "Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet mümkün değil"
        "Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet mümkün değil"
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Kuzey Amerika'nın en alçak noktası
        Kuzey Amerika'nın en alçak noktası
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        İki haftalık yasak
        İki haftalık yasak
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        Habertürk Anasayfa