10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 10 gün önce jeotermal santrali sondaj çalışması sırasında yerin 850 metre altında meydana gelen patlamanın ardından hidrojen sülfür gazı çevreye yayılmaya devam ediyor. İncelemede gazın zararsız olduğu tespit edilirken, ilçede yaşayanlar yayılan koku ve beyaz örtü tabakası nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi.
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, 10 gün önce patlama meydana gelen jeotermal kuyunun kapatılması çalışmaları devam ediyor. Tesis çalışanları patlama sonrası havaya doğru fışkıran sülfür gazını kesmek için mücadele ediyor.
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Çalışmalarda kuyudaki basıncın azaldığı zamanlarda, kuyu içine beton döküldüğü öğrenildi.
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Yaklaşık 850 metre derinlikteki kaynaktan fışkıran sülfür gazının, zaman zaman 100 metreye kadar yükseldiği görüldü.
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Bölgeden geçen Babadağ-Sarayköy yolu, güvenlik amacıyla polis ve jandarma ekiplerince kapatıldı.
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AFAD ekipleri sıcak suyla çevreye yayılan koku ve gaza ilişkin yaptığı ölçümlerde insan sağlığına zararlı bir durumun bulunmadığını tespit etti.
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Sarayköy Cumhuriyet Savcılığı'nın da soruşturma başlattığı ve yetkili kurumlardan gazın etkileri konularında bilirkişi raporları istediği öğrenildi.
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VATANDAŞLAR TEDİRGİN
Kuyunun bulunduğu yere yakın evlerde yaşayan vatandaşlar ise çevreye yayılan koku ve beyaz örtü tabakası nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Gazın her ne kadar zararsız olduğu AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından tespit edilse de vatandaşlar bir an önce kuyunun kapatılmasını istiyor.
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İlçede oturan Ahmet Üremiş, "Bu gazın yayılması 10 gündür devam ediyor. Burada bahçelerimiz ve hayvanlarımız var. Bize net bir açıklama yapan yok. Tehlikesi yok dediler ama yayılan koku nedeniyle tedirgin oluyoruz. Kuyunun bir an önce kapatılmasını istiyoruz" dedi.
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Şener Güldal ise "Yayılan kokunun zararlı olmadığı söylendi ancak biz yine de korkuyoruz. Bu şekilde ne zamana kadar devam edecek. Herkes tedirgin, bir an önce yapılması gerekenler yerine getirilsin. Akşamları koku daha fazla oluyor. Ayrıca kuyunun yakınındaki evlerin çatıları, araçlar ve bahçeler beyaz örtü tabakasıyla kaplanıyor" diye konuştu.
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NE OLMUŞTU?
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kurulması planlanan jeotermal tesisinin sondaj çalışması sırasında, 29 Nisan'da kaynaktaki sıcak suyun basıncıyla patlama meydana gelmiş, yaklaşık 850 metre derinlikte meydana gelen patlamanın etkisiyle kaynaktan fışkıran termal su metrelerce yükselmişti.
Yaralananın olmadığı olayda kuyu çevresinde güvenlik önlemi alınmıştı.
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