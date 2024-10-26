10 dakikada hazır: Sofranızı şenlendirecek pesto soslu makarna tarifi!
İtalya mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan pesto soslu makarna, taze fesleğenin ve parmesan peynirinin birleşiminden doğan nefis bir tat. Evde kolayca hazırlanabilen bu sosla, kısa sürede lezzet dolu bir yemek deneyimi yaşamak mümkün!
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Pesto soslu makarna, hızlı ve lezzetli bir akşam yemeği seçeneği olarak öne çıkar. Taze fesleğenin enfes kokusu, parmesan peynirinin kıvamı ve zeytinyağının kendine özgü aromasıyla bir araya gelerek damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. İşte, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz pesto soslu makarna tarifi!
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MALZEMELER
1 paket spagetti veya penne makarna (tercihe göre)
1 demet taze fesleğen
1/2 su bardağı zeytinyağı
1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
2 yemek kaşığı çam fıstığı
2 diş sarımsak
Tuz ve karabiber (damak tadınıza göre)
- 3
HAZIRLANIŞI: MAKARNAYI HAZIRLAYIN
İlk olarak, geniş bir tencerede bol suyu kaynatın. Suya bir miktar tuz ekleyin ve makarnayı ekleyip paket üzerindeki süreye göre haşlayın. Makarnanız al dente, yani hafif diri kalacak şekilde pişirin, süzün ve kenara alın.
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- 4
PESTO SOSUN HAZIRLANIŞI
Pesto sosunu hazırlamak için fesleğen yapraklarını, çam fıstığını, sarımsakları, zeytinyağını ve parmesanı mutfak robotuna ekleyin. Karışımı pürüzsüz olana kadar çekin. Tuz ve karabiberi ekleyip, tatlarını kontrol ederek ayarlayın.
- 5
MAKARNA İLE SOSU BULUŞTURUN
Haşlanan makarnayı, hazırladığınız pesto sosuyla geniş bir kapta iyice karıştırın. Eğer sos koyu geldiyse, makarnanın haşlama suyundan bir miktar ekleyerek sosun kıvamını açabilirsiniz.
- 6
SUNUM
Pesto soslu makarnanızı tabağa alın ve üzerine dilerseniz ekstra parmesan serpebilirsiniz. Yanında taze fesleğen yaprakları ile süsleyerek servis edin. Afiyet olsun!
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