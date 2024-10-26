HAZIRLANIŞI: MAKARNAYI HAZIRLAYIN

İlk olarak, geniş bir tencerede bol suyu kaynatın. Suya bir miktar tuz ekleyin ve makarnayı ekleyip paket üzerindeki süreye göre haşlayın. Makarnanız al dente, yani hafif diri kalacak şekilde pişirin, süzün ve kenara alın.