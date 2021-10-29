10 büyükelçi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebrik törenine davet edilmedi

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Erdoğan, törende ilk olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri ile yabancı misyon temsilcilerini kabul etti.

10 BÜYÜKELÇİ DAVET EDİLMEDİ

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, Osman Kavala için çağrı yapan ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçileri Külliye'ye davet edilmedi.

KAVALA ÇAĞRISI

10 büyükelçi, tutuklu bulunan Osman Kavala için çağrı yapmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "istenmeyen kişi" ilan edilmeleri yönünde Dışişleri Bakanlığı'na talimat vermişti. Daha sonra büyükelçiler Viyana Sözleşmesi'ne uyacaklarını taahhüt ederken, "istenmeyen kişi" ilan edilmeleri de iptal edilmişti.