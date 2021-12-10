Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Aralık Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aziz

00:15 Napoli'nin Sırrı

02:15 Napoli'nin Sırrı

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:30 Annemizi Saklarken

07:00 Kaderimin Oyunu

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Annemizi Saklarken

18:30 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

02:00 Annemizi Saklarken

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Camdaki Kız

03:00 Gelinim Mutfakta

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

03:35 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

FOX TV YAYIN AKIŞI

07.00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 En Hamarat Benim

16.00 Fulya ile Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Aşk Mantık İntikam

23.30 Orta Sayfa

02.00 Elkızı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:55 Şampiyon

08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:00 Masumlar Apartmanı

13:00 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kıbrıs Zafere Doğru

23:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

02:30 Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 MasterChef Türkiye

13:00 Kırmızı Oda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Kırmızı Oda / Yeni Bölüm

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz