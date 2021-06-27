1 yaşındaki Lina balkondan düşerek öldü!

DHA

Feci olay Avcılar'da meydana geldi. Almanya'da uzun süre çalıştıktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapmaya karar veren Akbayin çifti, kayınbaba Polat Irmak'ın evine gelerek geçici olarak kalmaya başladı.

DHA'nın haberine göre, evde oynayan çiftin iki çocuğundan Lina, mutfaktaki küçük balkona çıkarak yoldan geçen araçları izlemeye başladı.

DEDESİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Çocuk, aralıklı korkulukları bulunan balkondan kayarak düştü. Çocuğun düştüğünü gören yan komşu Fatma Demir'in çığlığı üzerine hızla aşağı inen Polat Irmak, yerde kanlar içerisindeki küçük torununu kucaklayarak kendisine ait minibüsle yakındaki özel hastaneye götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan minik Lina Akbayin, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Komşuları çiftin bu ölümle yıkıldığını, cenazenin Tunceli'ye götürülerek il merkezinde toprağa verileceğini belirtti.

"BU FACİAYA DAVETİYE ÇIKARMAKTIR"

Aile fertleri büyük acı yaşadıklarını, konuşmak istemediklerini belirtti. Aynı mahallede oturan Niyazi Süvari, minik Lina Akbayin'in ölümüne neden olan yere balkon denilemeyeceğini belirtirken, "Buradan düşen 1 yaşındaki çocuk vefat etmiş. Korkuluğu içler acısı halde. Gerekli birimlerin bu tip yerlere el atması gerek. Bu faciaya davet çıkarmaktır. Adı balkon" dedi.