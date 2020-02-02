02 ŞUBAT 2020
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1 Şubat reyting sonuçları! Reyting sonuçlarına göre hangi dizi birinci oldu? Dizi reytingleri

Reyting sonuçları açıklandı. Dün yayınlanan dizi ve yarışma programları arasında reytinglerde hangisi birinci oldu? 1 Şubat akşamındaki yarışta Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Zümrüdüanka, Kalk Gidelim yer aldı. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. İşte, 1 Şubat 2020 Cumartesi reyting sonuçları...

02.02.2020 - 11:03 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • 1 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI CUMARTESİ

    17 Ocak tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. İşte sonuçlar

  • TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 

    1KUZEY YILDIZI ILK ASKSHOW
    2ZUMRUDUANKAFOX
    3GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX
    4KUZEY YILDIZI ILK ASK (ÖZET)SHOW
    5SHOW ANA HABERSHOW
    6O SES TURKIYETV8
    7KIM MILYONER OLMAK ISTERATV
    8ZUMRUDUANKA (ÖZET)FOX
    9ATV ANA HABERATV
    10KUNG FU PANDA 3 (Y.S)KANAL D

  • AB REYTİNG SONUÇLARI 

    1GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX
    2KUZEY YILDIZI ILK ASKSHOW
    3O SES TURKIYETV8
    4ZUMRUDUANKAFOX
    5KIM MILYONER OLMAK ISTERATV
    6KUZEY YILDIZI ILK ASK (ÖZET)SHOW
    7KALK GIDELIMTRT 1
    8SHOW ANA HABERSHOW
    9KUNG FU PANDA 3 (Y.S)KANAL D
    10ZUMRUDUANKA (ÖZET)FOX

  • ABC REYTİNG SONUÇLARI 

    1KUZEY YILDIZI ILK ASKSHOW
    2GÜLBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
    3ZUMRUDUANKAFOX
    4O SES TURKIYETV8
    5KIM MILYONER OLMAK ISTERATV
    6KUZEY YILDIZI ILK ASK (ÖZET)SHOW
    7ZUMRUDUANKA (ÖZET)FOX
    8SHOW ANA HABERSHOW
    9KALK GİDELİMTRT 1
       

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