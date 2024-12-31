1 Ocak'ta bankalar açık mı? 1 Ocak bankalar çalışıyor mu, tatil mi?
Yeni yılın ilk günü 1 Ocak bankaların çalışma durumu sorgulanıyor. 31 Aralık'ta bankalar çalışırken 1 Ocak resmi tatil arasında yer alıyor olup resmi kurumlar (okul, hastane, ptt, sgk, üniversite) kapalı olacaktır. Peki 1 Ocak'ta bankalar açık mı? 1 Ocak bankalar çalışıyor mu, tatil mi, kaça kadar açık, EFT ve havale yapılır mı?
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Banka çalışma saatleri 1 Ocak Çarşamba günü en çok araştırılan konu arasında yer aldı. 31 Aralık gününün Salı gününe denk gelmesi ve 1 Ocak'ın ise resmi tatil olması nedeniyle, resmi kurumlarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar için araştırma konusu oldu. Peki, 1 Ocak’ta bankalar açık mı? 1 Ocak bugün bankalar çalışıyor mu, tatil mi?
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1 OCAK BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
1 Ocak Çarşamba belirtildiği gibi tüm özel ve kamu kurumlara tatildir. Bu durumda tüm kamu ve özel bankalar da işleme kapalı olacaktır. EFT, havale gibi yapılan bankacılık işlemleri FAST ile gerçekleştirilebilecek.
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Diğer işlemler içinse 2 Ocak Perşembe günü beklenecek. Bu nedenle 1 Ocak günü bankalar da kapalı olacak ve internet şubesi ve ATM'ler dışında bankacılık işlemleri gerçekleştirilemeyecek.
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2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ
Yılbaşı – 1 Ocak 2025 Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025 Perşembe
Ramazan Bayramı
Arife – 29 Mart 2025 Cumartesi
1. Gün – 30 Mart 2025 Pazar
2. Gün – 31 Mart 2025 Pazartesi
3. Gün – 1 Nisan 2025 Salı
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025 Salı
Kurban Bayramı
Arife – 6 Ağustos 2025 Çarşamba
1. Gün – 7 Ağustos 2025 Perşembe
2. Gün – 8 Ağustos 2025 Cuma
3. Gün – 9 Ağustos 2025 Cumartesi
4. Gün – 10 Ağustos 2025 Pazar
Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025 Çarşamba