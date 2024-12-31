1 Ocak resmi tatil mi? 1 Ocak 2025 Çarşamba tatil olarak sayılıyor mu?
31 Aralık'ta tüm dünya tarafından kutlanacak yeni yıl beraberinde '1 Ocak tatil mi?' sorusunu da getirdi. Özellikle çalışan milyonlarca vatandaşın sorusu, 2025 resmi tatiller takviminin yayınlanması ile netlik kazandı. Peki, 1 Ocak 2025 resmi tatil mi? İşte, detaylar...
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31 Aralık’ta dünyanın dört bir yanında yeni yıl coşkusu yaşanacak ve 2025 büyük bir heyecanla karşılanacak. Yeni yılla beraber en çok aratılan konulardan biri de '1 Ocak tatil mi?' oldu. İşte, 2025 resmi tatiller takvimine göre yılbaşı tatili...
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1 OCAK 2025 RESMİ TATİL Mİ?
1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil olarak geçiyor. Bu nedenle 1 Ocak günü kamu kuruluşları çalışmayacak ancak özel sektörde durum değişkenlik gösterebilir.
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2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak Çarşamba
Ramazan Bayramı: 30 Mart - 1 Nisan Pazar - Salı (29 Mart arife)
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Çarşamba
İşçi Bayramı: 1 Mayıs Perşembe
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı: 6 - 9 Haziran Cuma - Pazartesi (5 Haziran arife)
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Çarşamba (28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tüm gün)
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