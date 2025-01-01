31 Aralık’ta dünyanın dört bir yanında yeni yıl coşkusu yaşanacak ve 2025 büyük bir heyecanla karşılanacak. Yeni yılla beraber en çok aratılan konulardan biri de '1 Ocak tatil mi?' oldu. İşte, 2025 resmi tatiller takvimine göre yılbaşı tatili...