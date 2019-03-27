1 Nisan okullar tatil mi? Sorusu 31 Mart yerel seçimlerin yaklaşması ile sıkça araştırılmaya başlandı. 1 Nisan'da resmi tatil mi sorusunun cevabı yetkililer tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

1 NİSAN'DA OKULLAR VAR MI YOK MU?

Oy verme akşam saatlerine doğru sona erer ve sayım aşamasına geçilir. Sayım aşaması geç saatlere kadar sürecektir. Seçimin ertesi günü okulların tekrar eğitim verebilmesi için ortamın eski haline getirilmesi gerekir. Ama bunun için yeterli bir zaman bulunamamaktadır. Bu yüzden ertesi gün okullar tatil edilmektedir. Buna ek olarak öğretmenler de idari izinli sayılacaktır.

1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

1 Nisan resmi tatil değildirç Kamu kuruluşları 1 Nisan 2019 Pazartesi günü açık olacaktır. Memurlar ve diğer çalışanlar görevlerine 1 NiSAN Pazartesi günü devam edecektir.