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        Haberler Gündem 1 Nisan'da nereler kapalı olacak? 1 Nisan 2024 kimlere tatil, memurlara tatil mi?

        1 Nisan'da nereler kapalı olacak? 1 Nisan 2024 kimlere tatil, memurlara tatil mi?

        31 Mart Pazar günü Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Seçimden sonraki günün okullarda tatil edilmesine karar verildi. Bu bağlamda gözler "1 Nisan'da nereler kapalı olacak, kimlere tatil?" sorularına çevrildi. İşte, konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 17:23 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:23
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        • 1

          Türkiye, Yerel Seçimler için oylarını kullandı. Tatil ilan edilen okulların ardından 1 Nisan Pazartesi günü nerelerin kapalı olacağı merak konusu oldu. Bu bağlamda "1 Nisan 2024 kimlere tatil, memurlara tatil mi?" sorusu gündeme geldi. İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizde...

        • 2

          1 NİSAN KİMLERE TATİL, MEMURLARA TATİL Mİ?

          Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

          "Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğundan, oyların sayım ve dökümü, tutanakların düzenlenmesi ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra belgelerin ve seçim malzemelerinin İlçe Seçim Kurullarına teslim süreci gece geç saatlere kadar devam etmektedir.

          Bu nedenle, sandık kurullarında görev alan kamu personelinin, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadelerine yer verdi.

          Seçimlerde sandık memuru olarak görev yapan öğretmenler, 1 Nisan'da idari izinli olacak.

        • 3

          1 NİSAN'DA NERELER KAPALI OLACAK?

          1 Nisan Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve liselere tatil edildi. Üniversiteler için ise her okulun kendi resmi sayfası üzerinden güncel duyuruların takip edilmesi gerekiyor. Okulların dışında tüm kuruluşlar hizmet vermeye devam edecek.

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