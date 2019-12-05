1 muz 850 bin lira

Sanat dünyası Miami'deki bir eseri konuşuyor.

Paris merkezli çağdaş sanat galerisi Perrotin'in Art Basel Miami’de satışa çıkardığı İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın koli bandıyla duvara yapıştırılmış muzdan oluşan 'Komedyen' adlı eserinin üç versiyonu sanat severlerden büyük ilgi gördü.

Artnet adlı internet sitesi eserin üç versiyonundan ikisinin satışa çıkar çıkmaz 120'şer bin dolardan satıldığını duyurdu.

Cattelan'ın üçüncü muzunun fiyatının 150 bin dolara çıkması bekleniyor.

Maurizio Cattelan

Sanat galerisinin kurucusu Emmanuel Perrotin İtalyan sanatçının 15 yıl aradan sonra bir sanat fuarındaki ilk eseri olan 'Komedyen'in küresel ticaretin bir sembolü olmasının yanı sıra mizahın da klasik bir unsuru olduğunu belirtiyor.

Bu arada eseri alacak olanların muzlar çürümeye başladığında ne yapmaları gerektiği konusunda bir bilgilendirmenin olmadığı konusunda da uyarılıyorlar.