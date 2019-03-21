OYAK Maden Metalürji Grubu, demir-çelik sektöründeki pazar payını sağlamlaştırmak ve rekabetçiliği güçlendirmek üzere tasarlanan stratejilerinin bir parçası olarak bir dizi yatırımın düğmesine bastı.

Grup, toplam 1 milyar dolarlık stratejik yatırım kapsamında Erdemir üretim kompleksinde gerçekleştireceği yeni projelerle; üretimde yerel kaynak kullanımını, çelik üretim kapasitesini ve verimliliğini artırmayı, güncel teknoloji kullanımını geliştirmeyi ve geriye entegrasyonu tamamlayarak rekabetçilikte güçlenmeyi hedefliyor.

Yeni yatırımların hayata geçmesi ile ülkemiz sanayinin ve Grubumuzun uluslararası piyasalarda çeşitlilik ve maliyet açısından rekabetçiliğini destekleyeceğiz OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem

Dünya çelik üretim sıralamasında 8’inci konumdaki Türk çelik endüstrisinin iddiasını devam ettirmesine katkı sağlayacak olan bu yatırımların önemine değinen Erdem “Ülkelerin stratejik öneme sahip ve öncelikli sektörlerinin başında gelen çelik sektöründe ülkemizin yerini sağlamlaştırmayı ve bu hedefe katkı sunmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda planladığımız yatırımlar ile Ereğli fabrikamız hammadde üretiminde yeterli hale gelecek ve fabrikamızın üretim kapasitesi artacak. Aynı zamanda dijital endüstride yaşanan gelişim yakalanırken, fabrikamızın verimliliği de artmış olacak. OYAK Maden Metalürji Grubu olarak, ürün teknolojisinin ötesinde ülke sanayisinde de bu konuda öncülük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Güçlü bilanço yapımız, güçlü ürün portföyümüz ve yetkin insan kaynağımızdan aldığımız güçle bu yatırımları gerçekleştirirken; yeni teknolojilerin uygulanması ve insan kaynağı yetiştirme görevlerimizi de yerine getirmiş olacağız” dedi.

OYAK Maden Metalürji Grup Başkanı Toker Özcan “Kaynak kullanım verimliliği açısından dünya çelik pazarında en iddialı oyuncu konumuna geldik ve bu konumumuzu korumaktan öteye güçlendirerek rakiplerimizle aramızdaki farkı açacağız. Rekabet ortamı, devletlerin müdahalelerini artırmasıyla farklı bir zemine taşındı. Yeni zeminin kalıcı olacağını düşünüyoruz ve Grubumuzu tüm boyutlarda güçlendirecek yatırım paketini de bu çalışmalarımız kapsamında tasarladık” diye konuştu.

Özcan “Ereğli tesislerimizde yapacağımız 1 milyar dolar bütçeli yatırımlar kapsamında 800 bin ton/yıl kapasiteli kok üretim tesisi yatırımı, 5 milyon ton/yıl kapasiteli sinter üretim tesisi yatırımı, yeni yüksek fırın, çelikhane yenileme ve modernizasyonu, liman modernizasyonu ve özellikle otomotiv sektörüne üretim yapan hatların endüstri 4.0 penceresinden modernizasyonu yer alıyor” dedi.

Türkiye'nin en büyük entegre çelik üreticisi olan OYAK Maden Metalürji Grubu; bünyesindeki 9 şirketiyle, 2017 yılı ham çelik üretimine göre AB-28’e üye ülkelerin üreticileri arasında 3. sırada yer alıyor ve 12 bin kişiye istihdam sağlıyor

Grubun bünyesindeki şirketler; yassı çelik ve levha üreticisi Erdemir, yassı ve uzun çelik sektöründe hizmet veren İsdemir, Sivas ve Malatya'da maden sahaları bulunan Erdemir Maden, Romanya'da elektrik motoru üretimi için gerekli olan silisli çeliği üreten Erdemir Romanya, Grup şirketlerine mühendislik yönetimi hizmeti veren Erdemir Mühendislik, sektörün ebatlanmış yassı çelik ihtiyacını karşılayan Erdemir Çelik Servis Merkezi, Asya-Pasifik Bölgesi’nde faaliyetleri yürüten Erdemir Asia Pacific , İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş. ve Erdemir Enerji Üretim A.Ş.’dir.