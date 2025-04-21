1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olarak sayılıyor mu? 1 Mayıs'ta mesai var mı, okullar açık mı?
Her sene İşçi Bayramı olarak kutlanan 1 Mayıs tarihi yaklaşırken, '1 Mayıs tatil mi?' araştırmaları da başladı. Özel ve kamu sektörü çalışanları 1 Mayıs günü mesai saati durumunu merak ederken, veliler de okulların durumu hakkındaki gelişmeleri takip ediyor. Peki, 1 Mayıs İşçi Bayramı tatil mi? İşte, detaylar...
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1 Mayıs İşçi Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, "1 Mayıs tatil mi?" sorusu hem özel hem de kamu sektörü çalışanlarının gündeminde yer alıyor. Her yıl Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan bu özel günde, mesai düzenlemeleri ve resmi tatil uygulamaları merak konusu oluyor. Aynı zamanda veliler de 1 Mayıs'ta okulların açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi? İşte, 1 Mayıs'la ilgili merak edilen detaylar...
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1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 Mayıs Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilir. Bu gün,"Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanır ve işçilere ve emekçilere adanmış bir gündür. Resmi tatil olduğu için kamu kurumları, bankalar ve birçok özel sektör kuruluşu kapalı olur.
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1 MAYIS'TA KAMU VE ÖZEL SEKTÖÜR ÇALIŞIYOR MU?
1 Mayıs, resmi tatil olduğu için kamu sektörü ve devlet daireleri hizmet vermeyecek ancak özel sektörde durum, firmaya göre değişiklik gösterebilir.
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1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edildiği için okullar 1 Mayıs Perşembe günü tatil olacak.