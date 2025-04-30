1 Mayıs'ta eczaneler açık mı, nöbetçi eczaneler hizmet verecek mi?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olarak kutlanmasıyla birlikte, vatandaşlar sağlık hizmetlerine erişim konusunda bilgi arayışına girdi. Özellikle ilaç temin etmek isteyenler, eczanelerin 1 Mayıs'ta açık olup olmadığını merak ediyor. Resmi tatillerde hastanelerin ve aile sağlığı merkezlerinin kapalı olması, nöbetçi eczanelerin rolünü daha da önemli hale getiriyor. Peki, 1 Mayıs'ta eczaneler açık mı, nöbetçi eczaneler nasıl hizmet verecek? İşte, konuya dair detaylar...
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması sebebiyle, sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan vatandaşlar eczanelerin çalışma saatlerini sorguluyor. Resmi tatillerde nöbetçi eczane uygulaması devreye girerken, ilaca ulaşmak isteyenler hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, 1 Mayıs'ta eczaneler açık mı? İşte, e-Devlet üzerinden nöbetçi eczane sorgulama ekranı ve detaylar...
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1 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü eczaneler kapalı olacak. Ancak acil ilaç ihtiyaçları için her il ve ilçede nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.
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E-DEVLET NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI
1 Mayıs günü eczaneler nöbetçi sistem ile hizmet verecek. İl ve ilçenizdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.