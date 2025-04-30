1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması sebebiyle, sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan vatandaşlar eczanelerin çalışma saatlerini sorguluyor. Resmi tatillerde nöbetçi eczane uygulaması devreye girerken, ilaca ulaşmak isteyenler hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, 1 Mayıs'ta eczaneler açık mı? İşte, e-Devlet üzerinden nöbetçi eczane sorgulama ekranı ve detaylar...