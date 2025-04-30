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        Haberler Bilgi Yaşam 1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Perşembe günü bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale olur mu?

        1 Mayıs bankalar açık mı? 1 Mayıs 2025 Perşembe günü bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale olur mu?

        1 Mayıs bankaların çalışma durumu merak ediliyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, ülkemizde ilk kez resmi olarak 1923 yılında kutlanmaya başlanmasının ardından 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kabul edildi. 1 Mayıs 2025 tarihinde pek çok kurum kapalı olacak. Bankaların durumunu merak edenler 1 Mayıs'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. 1 Mayıs 2025 tarihinde Perşembe gününe denk geliyor. Peki 1 Mayıs bankalar açık mı? 1 Mayıs Perşembe günü bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale olur mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 09:56 Güncelleme: 30.04.2025 - 10:39
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        • 1

          1 Mayıs’ta bankaların çalışma durumu sorgulanıyor. İşçi bayramı olarak da bilinen Emek ve Dayanışma gününde eczaneler, aile hekimlikleri, özel ve kamu bankaları kapalı olacak. Peki 1 Mayıs bankalar açık mı? 1 Mayıs Perşembe günü bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale olur mu?

        • 2

          1 MAYIS BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

          1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tüm bankalar resmi tatil oluyor. Bankalar 2 Mayıs 2025 Cuma günü hizmet vermeye devam edecek.

          1 MAYIS'TA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

          Para transferi resmi tatillerde ve hafta sonu yapılamıyor. Havale aynı bankalar üzerinden yapıldığından mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden 7/24 gerçekleştirilebiliyor

        • 3

          1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

          1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı) resmi tatil kapsamında yer alıyor. Buna göre kamuda 1 günlük ara veriliyor.

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