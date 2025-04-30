1 Mayıs İşçi Bayramı'nda borsa açık mı, işlem yapılabilecek mi?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün gelmesiyle beraber, yatırımcılar borsanın çalışma durumunu merak ediyor. Borsa İstanbul, 2025 tatil takvimini paylaştı ve 1 Mayıs Perşembe için mesai saatleri belli oldu. Peki, 1 Mayıs'ta Borsa İstanbul açık mı, hisse alım satımı yapılabilir mi? İşte, detaylar...
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün gelmesiyle beraber, Borsa İstanbul'un çalışma durumu merak ediliyor. Borsada işlem gerçekleştirecek vatandaşlar, 1 Mayıs günü hisse alım satım gibi işlemlerin yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, 1 Mayıs'ta borsa açık mı, işlem yapılabilir mi? İşte, detaylar...
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1 MAYIS'TA BORSA AÇIK MI?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak sayılıyor. Borsa İstanbul, resmi tatillerde çalışmadığı için 1 Mayıs Perşembe borsa kapalı olacak ve herhangi bir işlem yapılmayacak.
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1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak idrak edileceği için özel ve kamu bankaların tamamı kapalı olacak.
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2025 BORSA İSTANBUL'UN KAPALI OLDUĞU TATİLLER