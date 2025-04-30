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        Haberler Bilgi Gündem 1 Mayıs'ta borsa açık mı, kapalı mı olacak? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Borsa İstanbul işlem yapılacak mı, hisse alım satımı yapılabilir mi?

        1 Mayıs İşçi Bayramı'nda borsa açık mı, işlem yapılabilecek mi?

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün gelmesiyle beraber, yatırımcılar borsanın çalışma durumunu merak ediyor. Borsa İstanbul, 2025 tatil takvimini paylaştı ve 1 Mayıs Perşembe için mesai saatleri belli oldu. Peki, 1 Mayıs'ta Borsa İstanbul açık mı, hisse alım satımı yapılabilir mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 11:31 Güncelleme: 01.05.2025 - 08:53
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        • 1

          1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün gelmesiyle beraber, Borsa İstanbul'un çalışma durumu merak ediliyor. Borsada işlem gerçekleştirecek vatandaşlar, 1 Mayıs günü hisse alım satım gibi işlemlerin yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, 1 Mayıs'ta borsa açık mı, işlem yapılabilir mi? İşte, detaylar...

        • 2

          1 MAYIS'TA BORSA AÇIK MI?

          1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak sayılıyor. Borsa İstanbul, resmi tatillerde çalışmadığı için 1 Mayıs Perşembe borsa kapalı olacak ve herhangi bir işlem yapılmayacak.

        • 3

          1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

          1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak idrak edileceği için özel ve kamu bankaların tamamı kapalı olacak.

        • 4

          2025 BORSA İSTANBUL'UN KAPALI OLDUĞU TATİLLER

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