Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de

Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askeri taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı.

REKLAM advertisement1

Azerbaycan'dan Ankara'ya dönmek üzere havalanan ve içerisinde 20 personelin bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi kargo uçağının düşmesi sonucu 20 asker şehit olmuştu. Gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmalarının ardından şehitlerin naaşları Türkiye'ye getirilmek üzere bu akşam Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A-400M uçağı ile Gürcistan'dan havalandı.

Yaklaşık iki saatlik uçuşun ardından 20 şehidin naaşlarını taşıyan uçak Ankara'da bulunan Mürted Havalimanı'na iniş yaptı.

REKLAM

Şehitlerin buradan Adli Tıp Kurumuna götürülmesi bekleniyor.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Şehitlerimizin naaşlarını taşıyan A-400M uçağımız Mürted/Ankara’ya iniş yapmıştır. Şehitlerimizin aziz naaşları Adli Tıp Ankara Grup Başkalığına (Keçiören) götürülecektir" dendi.

Ayrıntılar gelecek...