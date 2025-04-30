1 MAYIS'TA YURTİÇİ KARGO AÇIK MI, DAĞITIM YAPACAK MI?

Yurtiçi Kargo da 1 Mayıs nedeniyle kapalı olacağını açıkladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Değerli Müşterilerimiz,

1 Mayıs Perşembe gününün resmi tatil olması nedeniyle tüm birimlerimiz kapalı olacaktır. 2 Mayıs Cuma günü itibarıyla siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. Bize 09.00 - 18.00 saatleri arasında 444 99 99 numaralı çağrı merkezimizden veya resmi sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."