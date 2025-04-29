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        Haberler Bilgi Yaşam 1 Mayıs okullar tatil mi, resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor?

        1 Mayıs okullar tatil mi, resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor?

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, ülkemizde ilk kez resmi olarak 1923 yılında kutlanmaya başlanmasının ardından 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kabul edildi. 1 Mayıs 2025 tarihinde pek çok kurum kapalı olacak. Öğrenci ve velilerin gündeminde ise okulların tatil olup olmadığına dair bilgiler yer alıyor. 1 Mayıs 2025 tarihinde Perşembe gününe denk geliyor. Peki 1 Mayıs okullar tatil mi, resmi tatil mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 16:48 Güncelleme: 29.04.2025 - 16:48
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        • 1

          1 Mayıs Perşembe günü okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. İşçi bayramı olarak da bilinen Emek ve Dayanışma gününde eczaneler, aile hekimlikleri, özel ve kamu bankaları kapalı olacak. Peki 1 Mayıs’ta okul var mı, ders işlenecek mi?

        • 2

          1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

          1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında okullar da tatil olacak. Öğrenciler derslere 1 günlük ara verecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, 2 Mayıs herhangi bir tatil öngörmemektedir. Bu nedenle, öğrenciler 2 Mayıs Cuma günü derslerine gitmekle yükümlüdürler.

          1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

          1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı) resmi tatil kapsamında yer alıyor. Buna göre kamuda 1 günlük ara veriliyor.

        • 3
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