1 Mayıs okullar tatil mi, resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, ülkemizde ilk kez resmi olarak 1923 yılında kutlanmaya başlanmasının ardından 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kabul edildi. 1 Mayıs 2025 tarihinde pek çok kurum kapalı olacak. Öğrenci ve velilerin gündeminde ise okulların tatil olup olmadığına dair bilgiler yer alıyor. 1 Mayıs 2025 tarihinde Perşembe gününe denk geliyor. Peki 1 Mayıs okullar tatil mi, resmi tatil mi?
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1 Mayıs Perşembe günü okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. İşçi bayramı olarak da bilinen Emek ve Dayanışma gününde eczaneler, aile hekimlikleri, özel ve kamu bankaları kapalı olacak. Peki 1 Mayıs’ta okul var mı, ders işlenecek mi?
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1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında okullar da tatil olacak. Öğrenciler derslere 1 günlük ara verecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, 2 Mayıs herhangi bir tatil öngörmemektedir. Bu nedenle, öğrenciler 2 Mayıs Cuma günü derslerine gitmekle yükümlüdürler.
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı) resmi tatil kapsamında yer alıyor. Buna göre kamuda 1 günlük ara veriliyor.
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