1 Mayıs gözaltılarıyla ilgili önemli açıklama!
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında gözaltına alınan 217 kişiden 182'si serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri süren 35'inin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Giriş: 02.05.2024 - 10:43 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:55
İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'sinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
35 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK
AA'da yer alan habere göre şüphelilerden 182'si serbest bırakılırken, emniyette işlemleri süren 35'inin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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