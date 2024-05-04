İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince, 1 Mayıs'ta çıkan olaylar sırasında yakalanan 35 kişi ile sonrasında kamera kayıtları, yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştıkları tespit edilerek gözaltına alınan 30 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

182 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte yapılan kutlamalarda Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'si serbest bırakılmış, sonrasında yapılan çalışmalarda 30 şüpheli daha yakalanmıştı.