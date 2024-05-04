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        Haberler Gündem Güvenlik 1 Mayıs gözaltıları: 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 65 kişi adliyede - Son haberler

        1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 65 kişi adliyede!

        İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopayla saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 65 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 13:06 Güncelleme: 04.05.2024 - 13:12
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        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince, 1 Mayıs'ta çıkan olaylar sırasında yakalanan 35 kişi ile sonrasında kamera kayıtları, yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştıkları tespit edilerek gözaltına alınan 30 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        65 ŞÜPHELİ ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NE GÖNDERİLDİ

        AA'da yer alan habere göre sağlık kontrolünün ardından 65 şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

        182 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

        İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte yapılan kutlamalarda Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'si serbest bırakılmış, sonrasında yapılan çalışmalarda 30 şüpheli daha yakalanmıştı.

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