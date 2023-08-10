Erzurum'da 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı! Kaza anı kameralara böyle yansıdı - En son haberler

Erzurum'da 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı! Kaza anı kameralara böyle yansıdı - En son haberler

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Erzurum'da kaza, 8 Ağustos'ta saat 20.00 sıralarında İspir ilçesi Güllübağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; önünde aniden duran araca çarpmamak için karşı şeride geçen Metin Karataş'ın (57) kullandığı otomobil, tünel çıkışında Fatih Ekşi yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

OTOMOBİLİN İÇİNDE SIKIŞTI

DHA'da yer alan habere göre Karataş aracın içinde sıkışırken, yanındaki kız kardeşi Nemide Koçan ile sürücü Ekşi yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılıp, İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karataş, kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu bildirildi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Kaza anı ise tünel girişindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Metin Karataş'ın önündeki araca çarpmamak için otomobil ile şerit değiştirdiği, karşı şeritte iki aracın çarpıştığı, kazadan sonra araçtan inen sürücü Fatih Ekşi'nin ellerini başına koyarak olayı anlamaya çalıştığı anlar yer aldı.

Soruşturma sürüyor.