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Birleşik Arap Emirlikleri'nde dışişlerinden sorumlu devlet bakanı Anwar Gargash, Katar ile Katar'ı boykot eden ülkeler arasındaki ticaret ve ulaşımın bir hafta içinde yeniden başlayabileceğini söyledi. Suudi Arabistan ve Arap müttefikleri Salı günü Katar ile ilişkileri yeniden tesis etme konusunda anlaştı ve Doha'nın terörü desteklediği ve İran'la yakınlaştığı iddiaları nedeniyle 2017'de devreye alınan boykotu sona erdirdi. ABD de Salı günü yapılan anlaşmaya destek verdi.

Anlaşmazlık 2017'ye dayanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır terörizmi desteklediğini iddia ederek 2017'de Katar'a boykot başlattı ve diplomatik ve ulaşım bağlarını kopardı. Terörizmi desteklediği iddialarını reddeden Katar, komşularının ambargo uygulayarak egemenliğini sınırlamaya çalıştığını belirtmişti.

Gargash gazetecilere yaptığı açıklamada, "Anlaşmanın bir haftası içinde uygulanacak tedbirler arasında havayolu, nakliye ve ticaretle ilgili pratik tedbirler yer alıyor" dedi. Ancak yetkili, tam diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve Basra Körfezi'ndeki Türk varlığı gibi diğer konuların çözüme kavuşturulmasının daha uzun süreceğini söyledi ve "Bazı sorunların düzeltilmesi daha kolaydır ve bazıları daha uzun sürebilir" dedi.

TÜRKİYE'NİN ÜSSÜNÜN KAPATILMASINI İSTİYORLAR

Boykot eden ülkeler ilişkileri düzeltmek için Katar'dan 13 talepte bulunmuştu. Talepler arasında Türkiye'nin ülkedeki üssünü kapatması, Müslüman Kardeşler hareketiyle bağlarını koparması, İran ile ilişkilerini azaltması ve El Cezire televizyonunu kapatması bulunuyor.