1 Gram altın ne kadar? sorusu 24 Aralık Cuma haftanın son işlem gününde yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarındaki yaşanan dalgalanma düşüşe neden oldu. İşte Anlık gram altın alış satış fiyatı...

1 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alışı fiyatı 669,28 liradan, satış fiyatı ise 687,77 lira seviyelerinden işlem görüyor.



GRAM ALTIN FİYATI

669,28

687,77

GRAM ALTIN FİYATI DETAYLARI