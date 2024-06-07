1. Dünya savaşı hangi yıl olmuştur? 1. Dünya savaşı hangi ülkeler arasında oldu, kaç yıl sürdü?

Dünya Savaşı Neden Oldu?

Birinci Dünya Savaşı, çeşitli politik, ekonomik ve sosyal nedenlerin bir araya gelmesiyle patlak vermiştir. Savaşın ana nedenleri arasında milliyetçilik, emperyalizm, silahlanma yarışı, ittifak sistemleri ve belirli olaylar yer almaktadır. Şimdi bu nedenleri tek tek ele alalım:

Milliyetçilik: 19. ve 20. yüzyılın başlarında, Avrupa'da milliyetçilik akımları güçlenmişti. Milliyetçilik, ulusların kendi kaderlerini tayin etme isteğini ve bağımsızlık arayışını artırdı. Özellikle Balkanlar'da, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı bağımsızlık hareketleri ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na karşı etnik grupların özgürlük talepleri, bölgedeki tansiyonu yükseltti. Sırbistan'ın, Bosna-Hersek'i Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'ndan almak istemesi, bölgede ciddi bir krize neden oldu.

Emperyalizm: Avrupa'nın büyük güçleri, 19. yüzyıl boyunca Afrika ve Asya'da sömürge imparatorlukları kurmak için yarıştı. Bu emperyalist politikalar, Avrupalı devletler arasında rekabeti ve gerginliği artırdı. Özellikle Almanya, İngiltere ve Fransa arasında sömürge edinme konusunda büyük bir çekişme yaşandı. Almanya'nın geç sanayileşmesi ve koloniler elde etme çabaları, İngiltere ve Fransa ile çatışmasına yol açtı.

Silahlanma Yarışı: 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında, Avrupa'da büyük bir silahlanma yarışı başladı. Devletler, askeri güçlerini artırmak için büyük miktarda kaynak ayırdılar. Özellikle Almanya ve İngiltere arasındaki donanma yarışı, denizlerde üstünlük sağlama mücadelesini kızıştırdı. Bu silahlanma yarışı, ülkeler arasındaki güvensizliği ve korkuyu artırdı, savaş çıkma olasılığını yükseltti.

İttifak Sistemleri: Avrupa'da iki büyük ittifak sistemi oluşmuştu: Üçlü İttifak (Almanya, Avusturya-Macaristan, İtalya) ve Üçlü İtilaf (İngiltere, Fransa, Rusya). Bu ittifaklar, devletlerarasında karmaşık bir güvenlik ağı oluşturdu. Bir ülkeye yapılan saldırı, diğer müttefik devletleri de savaşa dahil edebilirdi. Bu ittifaklar, bölgesel bir çatışmanın hızla geniş çaplı bir savaşa dönüşme riskini artırdı.