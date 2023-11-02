1 Bitcoin artık 1 milyon TL

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Dün ABD'de Fed politika faizinde değişikliğe gitmezken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bir faiz artırımına gidilmesi konusunda eylül ayında bir işaret verdiklerini ancak şu anda farklı bir noktada olduklarını belirmesi kripto paralarda yükselişe yol açtı.

'Güvercin' kabul edilen bu açıklamalar öncesinde Bitcoin 35 bin doların altında seyrediyordu. Gece saatlerinde ise 35.900 doları gördü. Bu sabah itibarıyla Bitcoin 3.550 dolar civarında dengelenirken günlük yükselişi yüzde 3.4 oldu. Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto parası böylece dolar bazında 17 ayın zirvesini gördü.

DOLAR BAZINDA ZİRVE EKİM 2021'DE GÖRÜLDÜ

Bitcoin Ekim 2021'de 69.045 doları görerek tarihi zirvesine ulaşmıştı. Dolayısıyla bugün itibarıyla tarihi zirvesini yeniden görmesi için yaklaşık yüzde 94 yükselmesi gerekiyor.

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Ancak Bitcoin dünkü yükselişle beraber TL bazında sembolik olarak önemli bir seviyeyi aştı. Bugün itibarıyla 1 Bitcoin 1 milyon TL'ye yükseldi.

Bitcoin Ekim 2021'de dolar bazında rekor kırarken yaklaşık 612 bin liradan işlem görüyordu.

BU YIL TL BAZINDA YÜZDE 224 YÜKSELDİ

O dönem dolar/TL yaklaşık 9 seviyesindeydi. Bitcoin'in tarihi zirvesinden düşüşü bugün itibarıyla yüzde 48.4 seviyesinde. Ancak söz konusu dönemde dolar/TL'de yüzde 215'lik yükseliş yaşandı. Son olarak dolar/TL'nin dün 28.30'un üzerine çıkması Bitcoin'in 1 milyon TL seviyesini aşarak TL bazında rekor kırmasına yardımcı oldu.

2023 genelinde Bitcoin TL bazında yüzde 224 yükseldi.