Dikkat bağışıklık sistemini bozuyor! Covid-19 geçiyor o sorun geçmiyor

Uzmanlar Covid – 19’un, uzun süren kas - iskelet sistemi problemlerine neden olduğunu söylüyor ve hastalığı geçiren kişilerde bile kas ve eklem ağrılarının (miyalji - artralji) kişiyi kolay terk etmediğine dikkat çekiyor. Bu hastalarda kas zayıflığı ve uzun süre hareketsizlik nedeniyle “atrofi” adı verilen kaslarda erime problemi ile de sık karşılaşılıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kadriye Çetinkaya Öneş,“Bu hastalığı geçirenlerin üçte ikisinde; Yorgunluk ve çabuk yorulma gibi şikayetlere rastlandığını ve bu durumun çok uzun süre devam edebildiğini söylüyor. Öneş’e göre kişinin evden çıkmasını engelleyecek derecede şiddetli yorgunluk şikayeti olan hastaların sayısı hayli fazla.

GENÇLERDE BİLE YÜRÜME GÜÇLÜĞÜ

Hastalar arasında çok genç yaşta olanların bile kas iskelet sorunları nedeniyle yürüme güçlüğü yaşadıkları belirtiliyor. Prof. Dr. Kadriye Çetinkaya Öneş, Covid-19 sonrasında hastalarda günlük aktivite yapma güçlüğü ve işe başlamada zorluk gibi durumlarla karşılaşma oranının yüzde 30 civarında olduğunu söylüyor. Bu hastalarda eklem hareketlerinde meydana gelen kısıtlılık günlük fonksiyonların aksamasına neden oluyor. Dizlerde ve ayak bileklerinde hareketsizlik sonrası eklemlerde meydana gelen kısıtlılığın yürümeye bile engel olabildiği belirtiliyor.

KEMİK YOĞUNLUĞUNDA AZALMA

Uzun süreli yatarak tedavi gören hastalarda karşılaşılan bir diğer sorunun da kemik yoğunluğunda azalma olduğuna dikkat çeken Öneş, “ Bu nedenle özellikle yaşlı hastaların osteoporoz açısından değerlendirilmesini çok önemli görüyoruz. Covid-19 sonrası hastalığı ağır geçirenlerde kaslarda zayıflama yanında kemiklerde zayıflama sorunu ile de karşılaşıyoruz”diyor.

YOĞUN BAKIM HASTALARINDA SONUÇLAR DAHA AĞIR

Kas iskelet sistemindeki şikayetler, hem uzun süreli hareketsizliğin etkisi hem de virüsün bağışıklık sistemini bozarak kas iskelet sistemine verdiği zararlar sonucunda meydana geliyor. Özellikle hastalığın ağır seyrettiği yoğun bakım sürecine giren hastalarda kas iskelet problemleri çok daha ağır sonuçlara neden olabiliyor. Virüsün bağışıklık sistemini çok bozması hem hastalığın ağır geçirilmesine hem de hastanın çok uzun süre yoğun bakım ortamında kalmasına neden oluyor. Bu hastalar yoğun bakım servislerinden evlerine taburcu edildiklerinde eski kas iskelet sistemi sağlıklarına geri dönmeleri için fizik tedavi ve rehabilitasyona ihtiyaç duyabiliyor. Şikayetlerin ihmal edilmesinin hastaların uzun dönem problemlerinin kalıcı olma olasılığını artırıp bu problemlere yenilerinin eklenmesine yol açabileceği belirtiliyor. Bu nedenle kas iskelet problemleri olan hastaların fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniklerine başvurmaları ve konunun uzmanı bir hekim tarafından değerlendirilmeleri çok önemli görülüyor.