En güncel koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel koronavirüs tablosunu yayınlıyor. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. En güncel koronavirüs verilerine göre, ağır hasta sayısı 5 bin 303 oldu, son 24 saatte 4 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 409 bin 320ye yükseldi. 1 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı. İşte son dakika koronavirüs tablosu ve vaka sayısı...

1 ARALIK KORONA TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından açıklandı.

30 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Son 24 saatte, 188 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 485 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 404 bin 727'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 18 milyon 592 bin 292'ye ulaştı. Hasta sayısı 500 bin 865, vefat sayısı 13 bin 746, ağır hasta sayısı 5 bin 190, aktif hasta sayısı 82 bin 392 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 6 bin 514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun."

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ilk ve en önemli konusunun, Kovid-19 salgınındaki gelişmeler olduğunu belirtti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hem halkımızın sağlığını en üst düzeyde korumayı hem de üretimi, ticareti, istihdamı, eğitimi, sosyal hayatı sürdürmeyi birlikte sağlayacak yöntemler bulmaya çalışıyoruz. Bu anlayışla toplantımızda ilave tedbirleri istişare ettik. Yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda hafta içi her gün saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Bu kısıtlama, hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabah saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani cumartesi pazar artık evlerimizdeyiz. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır. Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir. Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları, illerdeki toplu taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkların tespiti ve giderilmesi amacıyla gereken tedbirleri alacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın kapsamındaki alınacak diğer tedbirleri de şöyle sıraladı:

"Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir. Milletimizden salgının evlerde bulaşma oranının arttığını göz önünde bulundurarak, tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlar da yine bu sayıyı geçemeyecektir. Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları, her alışveriş merkezi ve semt pazarı için aynı anda kabul edebilecekleri müşteri sayısını tek tek belirleyecektir. Ayrıca alışveriş merkezlerine girişte HES Kodu uygulamasına geçilecektir.

Kalabalık caddelere, meydanlara girebilecek kişi sayısı yine Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla sınırlanabilecektir. Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının belirleyeceği zorunlu hizmetler dışındaki kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası olarak uygulanabilecektir. 50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir. Bu hususlarla ilgili detaylar İçişleri Bakanlığının yayınlayacağı genelgede yer alacak ve salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak."

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 bin 671 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldı

Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugün 05.00'te sona erdi.

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 bin 671 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

Türk Eczacıları Birliği (TEB),Kovid-19 salgını sürecinde, eczacılar ve eczane çalışanlarının, temaslı olsun olmasın düzenli aralıklarla testten geçirilmesini, sağlık çalışanlarının, kronik hastalıkları bulunan ve ileri yaş grubundakilerle birlikte öncelikli grupta yer almasını talep etti.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Ardahan'da bir köy, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Ardahan İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde bir köyde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kütahya'da bir köy ve kent merkezindeki bazı apartman dairelerinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 857 artarak 273 bin 126'ya yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 141 bin 30 artışla 13 milyon 753 bin 146'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 857 artarak 273 bin 126'ya çıktı.

Tedavilerinin ardından iyileşenlerin sayısı 8 milyon 109 bini geçerken, toplam test sayısı 193 milyona yaklaştı.

Ülkede Teksas eyaleti 1 milyon 254 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 218 bine yakın vakayla Kaliforniya ve 992 binden fazla vakayla Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı 34 bin 514 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, vaka sayısında 679 bin ile 4'üncü sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 433 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 314 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 3 günde 401 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 bin 979 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgın yüzünden ölenlerin sayısı cumadan bugüne 401 arttı.

Bakanlık, son 7 günde 943 kişinin salgından öldüğünü ve toplam sayının 45 bin 69'a çıktığını bildirdi.

Ayrıca cuma günü 1 milyon 628 bin 208 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son 3 günde 19 bin 979 artışla 1 milyon 648 bin 187'ye çıktığı kaydedildi.

Ülkede mevcut durumda 14 bin 503 Kovid-19 hastası hastanede tedavi görürken, bunların 2 bin 629'u yoğun bakımda bulunuyor.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

İspanya'da uygulanan tedbirlerle son 10 gündür yeni vaka sayılarında düşüş gözlenirken, Granada, Logrono gibi bazı kentlerde 10 Kasım'dan bu yana kapalı olan kafeterya, restoran ve dükkanlar kısıtlı saatlerde ve az sayıda müşteriyle de olsa tekrar açıldı.

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 262 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 505'e, toplam vaka sayısı da 298 bin 61'e çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 8 Aralık'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 176 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 12 bin 885 artarak 2 milyon 176 bin 698 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 224 artışla 51 bin 813'e ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı ​​​​​​​21 bin 477 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 636, Fas'ta ise 5 bin 789 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 787 bin 702'ye çıktı. Bu ülkeyi 353 bin 803 vakayla Fas, 115 bin 541 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 841 bin 27 kişi iyileşti.