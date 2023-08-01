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        Haberler Gündem 1 Ağustos 2023 Salı bugün ekranlarda neler var? İşte günün TV yayın akışı!

        1 Ağustos 2023 Salı bugün ekranlarda neler var? İşte günün TV yayın akışı

        Televizyon izleyicilerinin merak ettiği sorulardan bir tanesi de ''Bugün kanallarda neler var'' oldu. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü merak edenler, severek izlediği yarışma programlarının gelmesini bekleyenler ve haberleri öğrenmek için ekran başına geçen izleyiciler tarafından 1 Ağustos 2023 Salı günü hangi programların olduğu merak ediliyor. Gişe rekortmeni filmler, heyecanlı yarışmalar, ve magazin haberleri ile birlikte eğlenceli bir gün geçirmek isteyenler için sorulan sorunun cevabı haberimizde.

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        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 11:01
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        • 1

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          06:15 Küçük Ağa

          07: 45 Afilii Aşk

          09: 15 Yaprak Dökümü

          11: 00 Magazin D Yaz

          12: 00 Kanal D Haber Gün Arkası

          13 : 00 Veda Mektubu

          15: 45 Aşk-ı Memnu

          18: 30 Kanal D Ana Haber

          20: 00 Dönence

          23: 45 Veda Mektubu

          01: 30 Poyraz Karayel

          04: 30 Kavak Yelleri

        • 2

          FOX TV YAYIN AKIŞI

          08: 30 Çalar Saat

          10: 00 Sen Çal Kapımı

          13: 00 En Güzel Dönüşüm

          14: 30 Eşim Benzerim Yok

          17: 40 Aşk Mantık İntikam

          19: 00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

          20: 00 Ruhun Duymaz

          22: 45 Kısmet

          01: 30 Eşim Benzerim Yok

          03: 45 Kısmet

          06: 00 Her Yerde Sen

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07: 00 Ada Masalı

          09: 30 Aramızda Kalsın

          12: 00 Erkenci Kuş

          14: 00 Kiralık Aşk

          16: 00 Sefirin Kızı

          19: 00 Star Haber

          20: 00 IP Man 4: Final

          22: 15 İyi Olan Kazansın

          00: 15 IP Man 4: Final

          02: 30 İyi Olan Kazansın

          04: 20 Kiralık Aşk

          05: 50 Sefirin Kızı

        • 4

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07: 15 8'de Sağlık

          08: 30 Kırmızı Oda

          11: 15 MasterChef Türkiye All Star

          15: 00 Canım Annem

          16: 00 İşte Gelin İste Kaynana

          20: 00 MasterChef Türkiye All Star

          00: 15 İşte Gelin İste Kaynana

          02: 30 Kırmızı Oda

          04: 00 Tuzak

        • 5

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          07: 30 Yeşil Vadi’nin Kızı

          09: 30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          12: 45 Kızılcık Şerbeti

          15: 45 Yeşil Vadi’nin Kızı

          18: 25 Show Ana Haber

          20: 00 Güldür Güldür Show

          00: 15 Kılıç Savaşları

          02: 15 Kılıç Savaşları

          04: 00 Kadifeden Kesesi

          05: 30 Aşk Laftan Anlamaz

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          08: 00 Kahvaltı Haberleri

          10: 00 Kardeşlerim

          13: 00 atv Gün Ortası

          14: 00 Aldatmak

          17: 00 Buz Devri

          19: 00 ATV Ana Haber

          20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00: 20 Üvey Anne

          03: 20 Vermem Seni Ellere

        • 7

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          06: 38 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

          06: 40 Adını Sen Koy

          09: 30 Kalk Gidelim

          12: 00 Şehirden Uzakta

          13: 05 Seksenler

          16: 00 Diriliş Ertuğrul

          19: 00 Ana Haber

          19: 55 İddiaların Aksine

          20: 00 Sen Türkülerini Söyle

          02: 10 Diriliş Ertuğrul

          04: 20 Şehirden Uzakta

          05: 10 Seksenler

          06: 40 Kapanış

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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