1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi: "Akrabalarıma yedirecektim"

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koza Mahallesi'nde gece saatlerindeki devriye görevi sırasında arka tarafı ağırlık nedeniyle kısmen çöken seyir halindeki hafif ticari aracı durdurdu.

Aracın bagajında, tek tırnaklı hayvanlara ait olduğunu belirlenen 1,5 ton et bulundu.

Gözaltına alınan sürücü Nurettin S. Köprübaşı, Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Nurettin S'nin ifadesinde kasaplık yaptığını, etlerin tek tırnaklı hayvanlara ait olmadığını, parçalanmış ve poşetlere konulmuş bu etleri akrabalarına dağıtmak için aracıyla yola çıktığını iddia ettiği öğrenildi.