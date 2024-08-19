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        Haberler Gündem Güncel 1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi: "Akrabalarıma yedirecektim" | Son dakika haberleri

        1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi: "Akrabalarıma yedirecektim"

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi. Gözaltına alınan kişi, ifadesinde kasaplık yaptığını, etlerin tek tırnaklı hayvanlara ait olmadığını, parçalanmış ve poşetlere konulmuş bu etleri akrabalarına dağıtmak için aracıyla yola çıktığını iddia ettiği öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 13:13 Güncelleme: 19.08.2024 - 13:30
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        1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi: "Akrabalarıma yedirecektim"
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        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koza Mahallesi'nde gece saatlerindeki devriye görevi sırasında arka tarafı ağırlık nedeniyle kısmen çöken seyir halindeki hafif ticari aracı durdurdu.

        Aracın bagajında, tek tırnaklı hayvanlara ait olduğunu belirlenen 1,5 ton et bulundu.

        Gözaltına alınan sürücü Nurettin S. Köprübaşı, Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

        Nurettin S'nin ifadesinde kasaplık yaptığını, etlerin tek tırnaklı hayvanlara ait olmadığını, parçalanmış ve poşetlere konulmuş bu etleri akrabalarına dağıtmak için aracıyla yola çıktığını iddia ettiği öğrenildi.

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        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin numune aldığı etler, imha için belediye görevlilerine teslim edildi.

        TEK TIRNAKLI HAYVAN NEDİR?

        Tek tırnaklı olarak adlandırılan hayvan türlerinin başında at, eşek, zebra, katır, domuz, gergedan gelmektedir.

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        #adana
        #tek tırnaklı hayvan eti
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