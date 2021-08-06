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08 nerenin plakası? Plakası 08 olan il hangisi? İşte illere/ilçelere göre plaka kodları

Trafiğe çıkan her taşıtın devlet nezdinde kaydının olması gerekiyor. Kaydı yapılan her aracın rakamlardan ve harflerden oluşan birer plakası oluyor. Plakalardaki rakamlar aracın hangi ile kayıtlı olduğuyla ilgili bilgi sahibi olunmasını sağlıyor. Türkiye'deki illerin plaka numaraları merak edilen konulardan biri. 08 nerenin plakası? Plakası 08 olan il hangisi? İşte illere/ilçelere göre plaka kodları

06.08.2021 - 16:42 | Güncelleme: ABONE OL
08 nerenin plakası? Plakası 08 olan il hangisi? İşte illere/ilçelere göre plaka kodları

Plaka numaraları ve hangi numaranın hangi ile ait olduğu araştırılıyor. Türkiye'de bulunan 81 ilin hepsinin kendine ait bir plaka numarası bulunuyor. İşte 08 nerenin plakası? sorusunun cevabı

08 NERENİN PLAKASI?

İllerin plaka numaraları alfabetik sıraya göre belirleniyor. 08, Artvin'in plakasıdır. Plakalarda dikkat çeken bir diğer özellik de her ilçenin kendisine bir harf kodunun olması. İşte Artvin ilçeleri ve plaka kodları...

ARTVİN İLÇELERİ PLAKA HARF KODLARI

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