Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Trafik 02 Nerenin Plakası? 02 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?

02 nerenin plakası?

Genellikle, araçların tamponlarının hemen altında bulunan ve araçlara sıkı bir şekilde tutturulmuş olan araç plakaları; o aracın, devletin yetkili organları tarafından tanınmasını ve kayıt altına alınmasını sağlayan bir tabela olarak dikkat çekmektedir. Tarihte ilk kez Fransa’da ortaya çıkan ve oradan da tüm dünyaya yayılan bu sistem, araçların trafiğe çıkabilir olduğunu da belirtmesi açısından büyük önem taşır. Her ülkenin ve her ülkede var olan şehirlerin kendilerine has plaka kodları bulunmaktadır. Peki, ülkemizde 02 plaka numarası hangi ilin? 02 hangi şehrin plakası? Ayrıntılar yazımızın devamında…

Giriş: 06.04.2023 - 16:16 | Güncelleme: ABONE OL
02 Nerenin Plakası? 02 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Genellikle alüminyum bir levha üzerinde yer alan harfler ve rakamlardan oluşan plakaların tasarımları ve renkleri belirli kurallara bağlanmıştır. Peki, 02 hangi şehrin plakası? Adıyaman ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

02 Plaka Numarası Hangi İlin?

02 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Adıyaman’dır. 24 Ekim 1962 yılında yürürlüğe giren bir yönetmelikle, o an için Türkiye’de var olan 67 ile bir plaka kodu verilmiş ve Adıyaman da alfabetik sıralamasına göre 02 plaka koduna sahip olmuştur. İlk etapta 67 ile verilen bu plaka kodları, ilerleyen yıllarda vilayet sayısının artmasına paralel olarak arttırılmış ve bu sayı günümüzde 81’i bulmuştur.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önemli şehirlerinden bir tanesi olan Adıyaman’ın yüzölçümü 7.644 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 636.580’dir. 1954 yılından önce Malatya’ya bağlı bir kaza olan Adıyaman, 1954 yılında çıkarılan bir kanunla vilayet statüsünü kazanmış ve 1962 yılında da 02 plaka koduna sahip olmuştur.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine 2022 yılı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 26 milyon 482 bin 847, Adıyaman iline kayıtlı araç sayısı ise 125.590 olarak saptanmıştır. Bu araçlar arasında hususi olarak kullanılan otomobillerden, yük ve eşya taşımada kullanılan ticari araçlara, tarım alanında kullanılan traktörlerden özel amaca tahsis edilmiş taşıtlara kadar, trafiğe kayıtlı tüm araçlar yer almaktadır.

Adıyaman İlçelerinin Plaka Kodları

Tıpkı, Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı olan tüm illerde olduğu gibi, bu illerin bünyesinde olan ilçelerin de kendi içlerinde bir plaka kodları bulunmaktadır. Bu ilçe plaka kodları, vilayet kodlarında olduğu gibi rakamlarla değil; plakaların orta kısmında yer alan harflere göre gruplanmışlardır.

Adıyaman Merkez ilçeleri, Besni ilçesi, Gölbaşı ilçesi, Gerger ilçesi, Sincik ilçesi ve Samsat ilçesine ait olan plaka harf grupları ise şu şekildedir:

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

  • 02 AC 001 - 02 AZ 999
  • 02 FA 001 - 02 FR 999
  • 02 HA 001 - 02 HZ 999
  • 02 J 0001 - 02 J 1999
  • 02 A 0001 - 02 A 9999
  • 02 M 0001 - 02 M 2000
  • 02 MA 001 - 02 MZ 999
  • 02 S 0001 - 02 S 9999
  • 02 T 0001 - 02 T 2000
  • 02 T 5000 - 02 T 6000

Kahta İlçesi Plaka Kodları:

  • 02 D 6000 - 02 D 6999
  • 02 J 6000 - 02 J 6999
  • 02 KA 001 - 02 KH 999
  • 02 M 4001 - 02 M 4030
  • 02 S 6000 - 02 S 6999
  • 02 T 4001 - 02 T 4040
  • 02 T 6001 - 02 T 6005

Besni İlçesi Plaka Kodları:

  • 02 D 2000 - 02 D 2999
  • 02 DA 001 - 02 DC 999
  • 02 DV 001 - 02 DZ 999
  • 02 J 2000 - 02 J 2999
  • 02 M 3000 - 02 M 3999
  • 02 S 2000 - 02 S 2999
  • 02 TA 001 - 02 TA 999
  • 02 T 2001 - 02 T 2999

Gölbaşı İlçesi Plaka Kodları:

  • 02 D 5000 - 02 D 5999
  • 02 EA 001 - 02 EA 999
  • 02 ED 001 - 02 EE 999
  • 02 EL 001 - 02 EL 999
  • 02 EN 001 - 02 N 999
  • 02 M 2000 - 02 M 2999
  • 02 EZ 001 - 02 EZ 999
  • 02 T 3001 - 02 T 3999

Gerger İlçesi Plaka Kodları:

  • 02 D 4000 - 02 D 4999
  • 02 J 4000 - 02 J 4999
  • 02 S 4000 - 02 S 4999

Sincik İlçesi Plaka Kodları:

  • 02 D 8000 - 02 D 8999
  • 02 J 8000 - 02 J 8999
  • 02 S 8000 - 02 S 8999

Samsat İlçesi Plaka Kodları:

  • 02 D 7000 - 02 D 7999
  • 02 J 7000 - 02 J 7999
  • 02 S 7000 - 02 S 7999

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Dilinizde bunlar varda dikkat! İşte sessiz katilin 4 işareti
Dilinizde bunlar varda dikkat! İşte sessiz katilin 4 işareti
Komşu kavgasında damacana fırlatan kadını öldürdü
Komşu kavgasında damacana fırlatan kadını öldürdü
"Süreç Trump'a olumlu yansıyor"
Adıyaman'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi tutuklandı
Adıyaman'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.