İKSV’nin 50. yıl kutlamaları kapsamında, günümüzün önde gelen bale topluluklarından Zürih Balesi’nin Anna Karenina gösterisi İstanbul’a geliyor. 27 ve 28 Haziran’da Zorlu PSM’de izleyiciyle buluşacak etkinliğin biletleri 14 Şubat’ta satışa çıkıyor.



Görkemli prodüksiyonları ve kusursuz performanslarıyla tanınan Zürih Balesi’nden Anna Karenina, İKSV ve Zorlu PSM işbirliğinde, dünyanın önde gelen siber güvenlik şirketi Palo Alto Networks’ün özel gösteri sponsorluğunda İstanbul’a geliyor.

Anna Karenina, havayolu partneri Türk Hava Yolları’nın desteğiyle ve Pro-Helvetia’nın işbirliğiyle 27 Haziran Pazartesi ve 28 Haziran Salı akşamları Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.

Koreograf Christian Spuck imzalı ve çoğunlukla Neoklasik dansa dayalı koreografisi, gösterişli kostümleri, çağdaş sahne tasarımı, Rachmaninov’dan Lutoslawski’ye uzanan müzikleri ve Zürih Balesi dansçılarının muhteşem performanslarıyla Anna Karenina, izleyicilere uzun yıllardır özlemi duyulan bir göz ziyafeti sunacak.

Biletler, Lale Kart üyeleri için indirimli ön satış döneminin ardından, 14 Şubat Pazartesi günü saat 10.30’da passo.com.tr ile İKSV ana gişeden (pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) genel satışa açılacak. Gösterinin biletleri 200 TL, 350 TL, 550 TL, 650 TL ve 700 TL üzerinden satışa sunulacak. Öğrenci biletleri ise Eczacıbaşı Genç Bilet projesi kapsamında 10 TL olacak.