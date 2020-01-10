Başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın paylaştığı, FOX’un iddialı yeni projesi Zümrüdüanka'nın ilk bölüm fragmanlarının yayınlanmasının ardından dizinin oyuncuları ve ne zaman yayın başlayacağı merak ediliyor. İşte Zümrüdüanka hakkında merak edilenler...

ZÜMRÜDÜANKA OYUNCULARI

- ALP NAVRUZ

- CEREN YILMAZ

- SELİM BAYRAKTAR

- SEBAHAT KUMAŞ

- AYTEN UNCUOĞLU

- UMUT KARADAĞ

- HATİCE ASLAN

- SERHAT ÖZCAN

- ELİF ÇAKMAN

- MİNE KILIÇ

- MİRAY AKAY

- SİMGE SELÇUK

- PELİN ABAY

- SERKAN AÇAY

- BARIŞ KÜÇÜKGÜLER

- KORKMAZ ARSLAN

- ASİYE DİNÇSOY

- DOĞA ZEYNEP DOĞUŞLU

- GÖKHAN BEKLETENLER

- GÖNÜL AKBAŞ

- NAZLI PINAR KAYA

- EBRAR BABA

ZÜMRÜDÜANKA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Zümrüdüanka 25 Ocak’ta ekran yolculuğuna başlıyor.

ZÜMRÜDÜ ANKA NE DEMEK

Simurg veya bir diğer ismiyle Zümrüdü Anka efsanevi bir kuştur. Pers mitolojisi kaynaklı olsa da zamanla diğer Doğu mitoloji ve efsanelerinde de yer edinmiştir. Ayrıca zaman zaman sadece Anka kuşu olarak da anıldığı olmuştur. Türk mitolojisindeki karşılığı, Hüma Kuşu veya Tuğrul kuşu'dur.