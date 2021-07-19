Jacob Zuma'nın davası öncesi ülkede protesto endişesi

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Pietermaritzburg Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşmalar sabahın ilerleyen saatlerinde başlayacak.

Ülkede güvenlik durumu büyük ölçüde kontrol altına alınmış olsa da Zuma'nın mahkemesinin, Zuma'nın destek tabanındaki protestoları bir kez daha tetikleyebileceğine dair korkular var.

Hapsedilmesinin ardından, memleketi KwaZulu-Natal'da patlak veren protestolar, yaygın yağma, kundakçılık ve ayaklanmalara evrilerek ve Gauteng eyaletine yayıldı.

Çıkan şiddet olaylarında 200'den fazla insan hayatını kaybetti.

Zuma'nın başkan yardımcısı olduğu dönemde Fransız şirketi Thales'in (daha sonra Thomson-CSF olarak biliniyordu) yer aldığı 2 milyar dolarlık bir silah anlaşması nedeniyle birçok yolsuzluk, dolandırıcılık, haraç alma ve kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya.

Zuma ve Thales ise suçlamaları kabul etmiyor.