"İnsanlarımıza umut kırıntısı olmasını ümit ettik"

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Müzisyen Zülfü Beyhan, 'Güneş Doğana Kadar'ı tüm dijital platformlarda dinleyicilerinin beğenisine sundu. Besteci kimliğiyle de ön planda olan Beyhan, yeni teklisinin hikayesini anlattı.

"İNSANLARA UMUT KIRINTISI OLSUN DİYE ÜMİT ETTİK"

Zülfü Beyhan, "Bu kadar umutsuz, bu kadar moral bozukluğu ve her şeyin üstümüze geldiği bir zamanda insanlar doğal olarak ruhen bir çıkış arar. Bu şarkı da öyle oluştu. İnsanlarımıza, dünyaya bir umut kırıntısı olsun diye ümit ettik ve bunun çalışmasını yaptık. Zaten bu yönde bir arzu ve istek olunca ilahi güçler de size gerekeni söyler." ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY GELİR VE GEÇER"

Ayrıca Azerbaycanlı isim Nora ile birlikte çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Beyhan, "Umudu kaybetmemek, morali bozmamak lazım. Her şey gelir ve geçer..." şeklinde konuştu.