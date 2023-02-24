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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Züleyha isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ZÜLEYHA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Züleyha ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Züleyha adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Züleyha isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ZÜLEYHA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Züleyha ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Su perisi. Ak ve olgun. Ay'ın ilk günlerindeki durumu, yeni doğmuş ay.

ZÜLEYHA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Züleyha ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Züleyha adını koymak caizdir.

ZÜLEYHA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Züleyha ismini kullanan 46.871 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Züleyha ismini kullanan 8.884 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Züleyha ismini kullanan 3.104 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Züleyha ismini kullanan 1.542 kişi bulunmaktadır.

ZÜLEYHA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Züleyha ismini taşıyanlar maddi olarak; para yönetimi, para biriktirme gibi konularda oldukça iyidir. Bu özelliği onu finans, banka, borsa gibi işlerde öne çıkarabilir. Finans konusundaki başarısı sayesinde yaptığı işte önemli bir yere gelebilir veya kendi işini kurarak başarılı olabilir. Maddi konfora düşkündür, bunu abarttığı takdirde sorun yaşamaya başlar. Organizasyon ve yönetim becerisi oldukça gelişmiştir.

Pozitif tarafları: Hırslı, hedef odaklı.

Negatif tarafları: Aşırı maddiyatçılık, aşırı hırs.

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Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket