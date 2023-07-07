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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali için nefesler tutuldu. Bugün son olarak Özgür beyin evine konuk olan yarışmacılardan biri, büyük ödülü almaya hak kazanacak. İşte, merakla araştırılan 9 Temmuz 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz programıyla ilgili bilgiler...