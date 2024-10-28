Zuhal Olcay, sendika başkanı seçildi
Zuhal Olcay, Oyuncular Sendikası'nın başkanı seçilerek yeni görevine başladı
Oyuncular Sendikası'nın 5'inci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen genel kurulda; Zuhal Olcay, oy birliğiyle genel başkanlığa getirildi. Olcay, yeni görevine bugün başladı.
Zuhal Olcay başkanlığındaki yönetim kurulu şöyle oluştu;
Genel Sekreter... Atilla Gündoğdu
Genel Mali sekreter... Taner Rumeli
Yönetim Kurulu Üyesi... Gizem Erman Soysaldı
Yönetim Kurulu Üyesi... Arda Kavaklıoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi... Cem Yiğit Üzümoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi... Özlem Zeynep Dinsel
Yönetim Kurulu Üyesi... Esin Aslan
Yönetim Kurulu Üyesi... Yasin Yürekli