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        Haberler Magazin Zuhal Olcay, sendika başkanı seçildi - Magazin haberleri

        Zuhal Olcay, sendika başkanı seçildi

        Zuhal Olcay, Oyuncular Sendikası'nın başkanı seçilerek yeni görevine başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 12:45 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:46
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        Sendika başkanı Zuhal Olcay
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        Oyuncular Sendikası'nın 5'inci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen genel kurulda; Zuhal Olcay, oy birliğiyle genel başkanlığa getirildi. Olcay, yeni görevine bugün başladı.

        Zuhal Olcay başkanlığındaki yönetim kurulu şöyle oluştu;

        Genel Sekreter... Atilla Gündoğdu

        Genel Mali sekreter... Taner Rumeli

        Yönetim Kurulu Üyesi... Gizem Erman Soysaldı

        Yönetim Kurulu Üyesi... Arda Kavaklıoğlu

        Yönetim Kurulu Üyesi... Cem Yiğit Üzümoğlu

        Yönetim Kurulu Üyesi... Özlem Zeynep Dinsel

        Yönetim Kurulu Üyesi... Esin Aslan

        Yönetim Kurulu Üyesi... Yasin Yürekli

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        #Zuhal Olcay sendika başkanı
        #zuhal olcay

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