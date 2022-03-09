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Sanatçı Zuhal Olcay, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Beşiktaş'ta dinleyicileriyle buluştu. Konseri izleyenler arasında Meral Orhonsay ve Atilla Atasoy gibi ünlü isimler de yer aldı.

Bir ara sahnede dinleyicileriyle sohbet eden Olcay, günün anlam ve önemiyle alakalı şu ifadelere yer verdi:

'8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'müz hepimizin kutlu olsun. Dünyada bu kadar çok acı ve olumsuzluk yaşanırken 'Dünya Kadınlar Günü' üzerine bir şeyler söylemek o kadar kolay değil. Yine de bir gerçek var ki; biz kadınlar birçok şeye karşı koymak, mücadele etmek, kendimizi hala bağıra bağıra anlatmak, haklılığımızı savunmak durumunda ve zorundayız. Düşünüyorum, bazen düşünmek iyi oluyor... Belki biz kadınlar işe, çocuklarımızı nasıl yetiştirdiğimizi düşünerek başlayabiliriz. Eğer değişim olacaksa oradan olacak. Bu konuda üzerine biraz daha düşünelim derim.

Biraz önce öğrendiğim bir araştırmanın sonucunu sizinle paylaşmak istiyorum; tüm dünyada yapılan bir araştırmanın sonucuna göre pandemi süresince evlerdeki en iyi odaları hep babalar almış, pandemi süresince akademisyenlerden erkek olanların kariyerleri yükselirken, kadınların kariyeri düşüşe geçmiş. Teşekkür ederim. İşimiz çok güzel kadınlar.