Sosyal ağ Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, ABD’de Georgetown Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada, Facebook’un rolü ile ilgili çok iddialı ama bir o kadar da çok tartışılacak ifadeler kullandı. ABD’nin 2003 yılında Irak’ta başlattığı askeri operasyona değinen Zuckerberg, o yıllarda Facebook gibi platformlar olsaydı, bu savaşın engellenebileceğini söyledi.

ABD’nin Irak’taki işgalinin kısmen farklı bakış açıları dikkate alınmadığı için gerçekleştiğini ifade eden Zuckerberg, “Eğer daha fazla insanın deneyimlerini paylaşabileceği bir ortam olsaydı, belki bu işler de farklı bir şekilde sonuçlanabilirdi” dedi.

Mark Zuckerberg, Facebook’u kuruluş dönemine gelen o yıllarla ilgili olarak şunları söyledi:

“Ben üniversitedeyken, ülkemiz Irak'ta yeni bir savaşa girmişti ve kampüsümüzün havası da yaşanan olaylar nedeniyle karışıktı. Birçok insan, farklı bakış açılarını duymadan hareket ediyormuş gibi davranıyordu. Askerler, aileleri ve toplumumuz sıkıntılıydı. Ancak çoğumuz bu konuda kendimizi bir şey yapma konusunda güçsüz hissediyorduk. Bu yıllar, herkesin kendini ifade edebilmesinin, deneyimlerinin paylaşabilmesinin, güçsüzlere güç verdiği ve toplumları zaman içinde daha iyi olmaya ittiği inancımı şekillendirdi.”

'O YILLARDAN BU YANA İKİ ŞEYE ODAKLANDIM'

Facebook’un kurucusu Zuckerberg, şöyle konuştu:

“O zamanlar, topluluğum için Facebook'un ilk bir versiyonunu kuruyordum ve inançlarımın daha küçük ölçekte gerçekleştiğini gördüm. Öğrenciler kim olduklarını ve onlar için neyin önemli olduğunu ifade ettiklerinde, daha fazla sosyal etkinlik düzenlediler, kampüste daha fazla şeyler yapmanın yollarını sordular. Bu bana, dünyanın dikkatinin büyük etkinliklere ve kurumlara odaklanmasına rağmen, daha büyük hikayenin hayatımızdaki en fazla gelişmenin, daha fazla sese sahip normal insanlardan geldiği öğretti. O zamandan beri iki şey yapmak için odaklandım: İnsanlara ses vermek ve insanları bir araya getirmek.”

Sosyal ağın ifade özgürlüğündeki rolüne dikkat çeken ve insanların daha özgürce konuşmalarına çağrıda bulunan Zuckerberg, "İnsanların, yalnızca teknoloji şirketlerinin yüzde 100 doğru dediği şeyleri söyleyebildikleri bir dünyada yaşamak istediklerini sanmıyorum” dedi.

'VİETNEM'DA DA 1. DÜNYA SAVAŞI'NDA DA BUNU GÖRDÜK...'

Facebook’a, yalan/yanlış haberlerdeki ve dolayısıyla özellikle siyasi manipülasyonlardaki rolüne ilişkin olarak yöneltilen eleştirilere de değinen Mark Zuckerberg, şöyle konuştu:

“Toplumsal gerginlik zamanlarında, dürtümüz çoğunlukla özgür ifadeyi geri çekmek içindir, çünkü özgür ifadeden gelen ilerlemeyi istiyoruz, ancak gerginliği istemiyoruz. Bunu, Martin Luther King’in meşhur mektubunu, barışçıl bir şekilde protesto ettiği için anayasaya aykırı olarak hapse atıldığı bir Birmingham hapishanesinden yazdığı sırada gördük. Ve bunu Vietnam Savaşı sırasında kampüs protestolarını durdurma çabasında gördük. ABD’nin 1. Dünya Savaşı'ndaki rolü konusunda derin bir kutuplaşmış olduğu ve Yüksek Mahkeme'nin, sosyalist lider Eugene Debs'in savaş karşıtı bir konuşma yapmaktan hapse atılabileceğine karar vermesinde bu yolu gördük… Şimdi başka bir kavşaktayız. Özgür ifadeyi savunmaya devam edebiliriz, onun dağınıklığını anlayabiliriz. Ancak daha fazla ilerlemeye doğru uzun yolculuğun bizi zorlayan fikirlerle yüzleşmeyi gerektirdiğine inanıyorum.”