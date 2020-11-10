Zorro Efsanesi oyuncuları kimler? Zorro Efsanesi konusu nedir? Sorusu sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. İşte yönetmenliğini Martin Campbell'ın yaptığı başrollerini Antonio Banderas ve Catherine Zeta-Jones'un paylaştığı macera filmiyle ilgili detaylar haberimizde...

ZORRO EFSANESİ OYUNCULARI

ZORRO EFSANESİ KONUSU NEDİR?

Don Diego de la Vega istediğini elde etmiş ve bir serseriden bir halk kahramanı yaratmıştır. Yeni Zorro yani Alejandro de la Vega, düşmanlarından intikamını almış ve artık karısı Elena ve oğluyla huzurlu,sakin bir hayat yaşamaya başlamıştır.

10 yaşında zeki bir çocuk olan Jouqauin hala babasının gizli kimliğinden habersiz olarak yaşamaktadır. Karısını ve oğlunu bu belalı hayattan uzak tutmak isteyen Alejandro, çok başarılı olamaz çünkü çoktan yeni bir düşman edinmiştir: Armand. Tekrar maskesini takmak zorunda kalacak olan Zorro Armand ile kıyasıya mücadele eder.