Zorlu PSM sezonu 'Hayat Ağacı'yla açtı

Zorlu PSM 10. sezonunu, Fazıl Say’ın Zorlu PSM’nin 10. sezonu için bestelediği, 'Hayat Ağacı' süitinin dünya prömiyeri ile açtı. Muhteşem süite büyüleyici çellosuyla Jamal Aliyev eşlik ederken eserden ilhamla hareket eden görsel sanatçı Refik Anadol’un 'Yapay Zeka Veri Heykeli' de etkileyici bir deneyim yaşattı.



Zorlu PSM, 10. sezonunun açılışını önceki akşam dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’ın yeni eseri “Hayat Ağacı” süitinin dünya prömiyeri ile gerçekleştirdi. İlk kez İstanbul’da dinleyici ile buluşan “Hayat Ağacı” süitine dünyanın en önemli çellistlerinden genç yetenek Jamal Aliyev eşlik ederken Refik Anadol’un da “Hayat Ağacı” eserinden ilhamla tasarladığı “Yapay Zeka Veri Heykeli” seyircilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Fazıl Say, Zorlu PSM’nin 10. yılına özel olarak bestelediği, Umut, Babam Ahmet Say, Ece, Annem ve Hayat Ağacı olarak beş bölümden oluşanyeni eserini “Hayatı ve yaşamı kendi yaşamımın perspektifinden aktarmak istedim” diye anlattı.

Konserde Refik Anadol’un “Eserden ilhamla yola çıkarak 60 milyondan fazla ağaç fotoğrafı yapay zeka tarafından öğrenildi” diye ifade ettiği “Yapay Zeka Veri Heykeli” kendini tekrar etmemek üzere görkemli konserle eş zamanlı olarak sergilendi. Yalnızca bir kereye mahsus sergilenen eserle birlikte Charlie isimli yapay zekanın yarım milyondan fazla koku molekülünü öğrenerek ortaya çıkardığı özel koku da “Yapay Zeka Veri Heykeli” deneyimini perçinleyerek geceye damgasını vurdu.