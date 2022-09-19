Zorlu PSM sezonu 'Hayat Ağacı'yla açtı

Zorlu PSM 10. sezonunu, Fazıl Say’ın Zorlu PSM’nin 10. sezonu için bestelediği, 'Hayat Ağacı' süitinin dünya prömiyeri ile açtı. Muhteşem süite büyüleyici çellosuyla Jamal Aliyev eşlik ederken eserden ilhamla hareket eden görsel sanatçı Refik Anadol’un 'Yapay Zeka Veri Heykeli' de etkileyici bir deneyim yaşattı.
Zorlu PSM, 10. sezonunun açılışını önceki akşam dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’ın yeni eseri “Hayat Ağacı” süitinin dünya prömiyeri ile gerçekleştirdi. İlk kez İstanbul’da dinleyici ile buluşan “Hayat Ağacı” süitine dünyanın en önemli çellistlerinden genç yetenek Jamal Aliyev eşlik ederken Refik Anadol’un da “Hayat Ağacı” eserinden ilhamla tasarladığı “Yapay Zeka Veri Heykeli” seyircilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.
Fazıl Say, Zorlu PSM’nin 10. yılına özel olarak bestelediği, Umut, Babam Ahmet Say, Ece, Annem ve Hayat Ağacı olarak beş bölümden oluşanyeni eserini “Hayatı ve yaşamı kendi yaşamımın perspektifinden aktarmak istedim” diye anlattı.
Konserde Refik Anadol’un “Eserden ilhamla yola çıkarak 60 milyondan fazla ağaç fotoğrafı yapay zeka tarafından öğrenildi” diye ifade ettiği “Yapay Zeka Veri Heykeli” kendini tekrar etmemek üzere görkemli konserle eş zamanlı olarak sergilendi. Yalnızca bir kereye mahsus sergilenen eserle birlikte Charlie isimli yapay zekanın yarım milyondan fazla koku molekülünü öğrenerek ortaya çıkardığı özel koku da “Yapay Zeka Veri Heykeli” deneyimini perçinleyerek geceye damgasını vurdu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!