Zorlu PSM'de 'caz'lı günler

Anıl Şallıel’den Kerem Görsev’e, Duygu Soylu’dan Can Oflaz’a kadar cazın en iyi sesleri Kasım ayı boyunca Zorlu PSM Touché'de müzikseverlerle buluşacak.

ANIL ŞALLIEL 166 DAYS

Cazın üretken isimlerinden Anıl Şallıel, 12 Kasım’da solo albüm projesi olan 166 Days ile touché’de olacak. Türkiye’deki yeni nesil cazın en üretken temsilcilerinden biri olan saksafoncu Anıl Şallıel’in ilk solo albüm projesi olan “166 Days”, dünyanın çeşitli şehirlerinden esinlenerek dinleyiciyi kültürler arası bir yolculuğa davet ediyor.

OZAN MUSLUOĞLU QUARTET: TUNES OF TUNA ÖTENEL

Caz sahnesinin aranan kontrbasçılarından Ozan Musluoğlu, Tuna Ötenel’e ithaf ettiği özel projesi “Tunes Of Tuna Ötenel” ile 16 Kasım akşamı touché’de sahne alacak. Sakfasonda Batu Şallıel, piyanoda Uraz Kıvaner, kontrbasta Ozan Musluoğlu ve davulda Ferit Odman ile Ozan Musluoğlu Quartet’in bu özel projesini kaçırmayın.

ECE GÖKSU QUINTET FEATURING İMER DEMİRER

Vokalde Ece Göksu, piyanoda Kaan Bıyıkoğlu, basta Kağan Yıldız ve davulda Berke Özgümüş’ten oluşan Ece Göksu Quartet, trompet sanatçısı İmer Demirer eşliğinde 18 Kasım akşamı touché’de.

DUYGU SOYLU "GOOD VIBES ONLY"

Duygu Soylu, “iyi hislerle” dolu neşeli seçkisiyle 19 Kasım akşamı touché’de! Geçtiğimiz sezon, Zorlu PSM’nin keyifli caz kulübünde “Black Diamond Band” olarak sahne alan sanatçının, yeni projesi “Good Vibes Only”i kaçırmayın.

FERİT ODMAN QUINTET

Türkiye’nin caz sahnesinin önemli isimlerini bir araya getiren Ferit Odman Quintet, 23 Kasım akşamı touché’de dinleyenleriyle buluşacak. Türkiye'de caz davulunun öncülerinden Ferit Odman; Downbeat dergisinden dört yıldızla taçlandırılmış olan Autumn In New York ve Nommo albümlerindeki quintet aranjmanlarına yer verecek. Odman'ın quinteti ile hard-bop dünyasının derinlerinde güzel bir yolculuğa çıkacaksınız.

KEREM GÖRSEV TRIO



Caz dünyasının önde gelen isimlerinden Kerem Görsev, kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman’dan oluşan trio ekibiyle 25 Kasım’da touché’de seyircisiyle buluşuyor.

CAN OFLAZ & MERVE DENİZ ile DAGOBAH KONSERİ

Söz-müzik yazarı, aranjör ve prodüktör Can Oflaz ile söz-müzik yazarı ve yönetmen Merve Deniz’in solo olarak devam ettikleri kariyer yolculuklarında Dagobah Records adını verdikleri bir yapım stüdyosu kurdular. Alternatif ve popüler müzik dünyasının yeni, sevilen seslerini buluşturan sanatçılar, birlikte üretmenin gücüne inanarak 26 Kasım Cumartesi akşamı Zorlu PSM touché’de gerçekleştirecekleri konserde bu buluşmaları kutlamak üzere, çeşitli zamanlarda bir araya geldikleri sanatçıları sahnelerine davet ederek birlikte konser verecekler. Merve Deniz ve Can Oflaz’ın sevilen şarkılarını seslendireceği konserde onlara Sera, Tayfun Çetinkaya, Barış Güre ve Anıl Altınöz eşlik edecek.