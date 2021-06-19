Kültür-sanatın daimi buluşma adresi olan Zorlu PSM, sevilen açık hava mekanı Vestel Amfi’de fiziki mesafeli olarak gerçekleştirdiği konserlerden stand-up gösterilerine pek çok etkinlikle seyirciyle buluşmayı sürdürüyor.



21 HAZİRAN PAZARTESİ

Vestel PSM Radyo programcıları yaz boyunca Vestel Amfi'de. Medyadan dijital platformlara kadar pek çok alanda içerik üreten, yazan ve aynı zamanda DJ kimliğiyle de tanınan Vestel PSM Radyo’nun sevilen programcılarından Erel Eryürek 21 Haziran Pazartesi günü saat 19.00'da Vestel Amfi’de çok özel parçalardan oluşturduğu listesi ile DJ setin başına geçiyor.

22 HAZİRAN SALI

2015'ten bu yana düzenlediği Açık Mikrofon geceleri ile sahnelerini stand-up komedi yapmak isteyen herkese açan ve Türkiye’de stand-up komedi kültürünün yaygınlaşmasını amaçlayan TuzBiber'de Caner Ömür, Seda Yüz, Utku Ergin, Deniz Göktaş saat 18.30'da sanatseverlerle buluşacak.

24 HAZİRAN PERŞEMBE

Zorlu PSM'nin popüler serisi "%100 Music presents After Work Party", bu yıl da iş çıkışlarının vazgeçilmezi olmay devam ediyor. Müzik tutkusuyla tanınan, Radyo Eksen’in sevilen DJ’lerinden Gülşah Turgut, DJ setin başına geçerek müzikseverleri efsane şarkılara doyurmaya hazırlanıyor. Herkesin ücretsiz katılabileceği partide müzik, bolca dans ve barbekü Vestel Amfi’de yerini alacak.

25 HAZİRAN CUMA

Yayımladığı folk, akustik ve deneysel pop tavrındaki parçalarla alternatif sahnenin dikkat çeken isimleri arasına adını yazdıran Sena Şener, 25 Haziran’da Vestel Amfi’de müzikseverlerle buluşacak. 2021 yılında Cem Adrian ile “Yine Mi Yol” ve Mahmut Orhan ile “Fly Above” teklilerini yayınlayan yetenekli müzisyenin hem fiziksel hem de online olarak hibrit formatta yayınlanacak ve saat 19.00'da başlayacak olan eşsiz performansını uzaktan eş zamanlı olarak online.zorlupsm.com’dan izleyebilirsiniz.