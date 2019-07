Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM),7. sezon programından ilk isimleri duyurdu.

Dünya’nın dört bir yanında beş binin üzerinde stand-up gösterisi gerçekleştiren Cem Yılmaz, CMYLMZ – Diamond Elite Platinum Plus ile yeni sezonda Zorlu PSM seyircisiyle buluşacak. Ünlü komedyenin uzun bir aradan sonra ilk kez geçtiğimiz mart ayında sahnelediği ve biletleri saatler içinde tükenen stand up gösterisi sezon boyunca seyircilerle olacak.

Shaolin geleneğindeki felsefe ve inancı Kung Fu ile yansıtan çağdaş dans gösterisi, Sidi Larbi Cherkaoui ve Sadler’s Wells London yapımı Sutra, uzun bir aradan sonra tekrar İstanbul’a geliyor.

Koreograf Cherkaoui, heykeltıraş Antony Gormley ve Çin’in ünlü Shaolin Tapınağı’ndan 19 Budist keşişi, ahşap kutulardan oluşan çarpıcı sahne düzeni ve besteci Szymon Brzóska’nın canlı yorumlanan müzikleriyle bir araya getiren bu ödüllü gösteri, dansın gelenek ve ruhunun fiziksel disiplinle buluştuğu nefes kesici bir deneyim sunuyor.

ALICE MÜZİKALİ'NDE YENİ SEZON

Lewis Carroll tarafından yazılmış, edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olan Alice Harikalar Diyarında’nın, çağdaş müzikal uyarlaması olan Alice, geçtiğimiz sezonun ardından yeni sezonda da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde!

“Alice”, görkemli sahne tasarımı, müzikleri ve kostümleri ile göz kamaştırıyor. Gerçek hayattaki iletişimin yalnızlaştırdığı günümüz sanal dünyasında savrulan bir genç kızın heyecan dolu büyüme hikayesini konu eden gösteride “Alice” olarak seyirciden büyük ilgi toplayan Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Merve Dizdar, İbrahim Selim ve Şükrü Özyıldız boşrollerde.

DANS ŞOVUNDAN MÜZİKALE, ROCK'TAN KLASİK VE ELEKTRONİK MÜZİĞE

Turkcell Sahnesi’nde; 21. yüzyılın en zeki ve en yetenekli bestecilerinden biri olarak tanımlanan; Alman müzisyen ve prodüktör Nils Frahm (19 Eylül),Neo-psychedelia, electro-pop ve garaj punk türlerinden etkiler taşıyan Balthazar (27 Eylül),“En Hızlı Piyanist” olarak Guinness Dünya Rekoru’nu elinde bulunduran, dünyaca ünlü virtüöz piyanist, besteci ve yapımcı; Peter Bence (13 Eylül),2018’de aynı yerde verdiği konser ile tadı damağımızda kalan Jeff Buckley’nin veliahtı olarak gösterilen dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Tamino (18 Ekim),birçok defa ‘Yılın En İyi Şovu’ ödülüne layık görülen, 24 uluslararası dansçı ve şarkıcının bir araya gelmesiyle hayata geçen TANGO LOVERS’ın I AM TANGO (23-24 Kasım) gösterisi, Hindistan’ın renkli kültürünü bir görsel şölene dönüştüren ve izleyenleri büyülü bir yolculuğa çıkaran Bollywood müzikaliBeyond Bollywood (26 Kasım - 1 Aralık),house ve tekno türündeki parçalarıyla 2008’den bu yana dinleyenlerini etkisi altında bırakan İngiliz-Japon asıllı prodüktör ve DJ Maya Jane Coles (13 Aralık),bu yıl Sonar Istanbul’da yeri göğü inleten dans sahnesinin iki haylaz projesi Kobosil ve Fjaak (Live) (27 Aralık),We Love Techno! Intense kapsamında sahne alacak.

ALTERNATİF SAHNENİN GÜÇLÜ SESLERİ

Geçtiğimiz Mart ayında yayınladığı ikinci stüdyo albümü “Premiers Emois” ile dünya çapında ses getiren Vendredi sur Mer (5 Aralık),“Beautiful Tango” parçası ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yaparak caz ve Fas tınılarıyla zenginleştirdiği müziğiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Hindi Zahra (16 Ekim),İkonikleşen kapüşonlusunun altında bir soul efsanesinin sesini gizleyen, Kovacs (4-5 Eylül),İsveç’in dünyaya açılan yıldız ismi Sophie Zelmani (4 Ekim),grunge efsanesi Kurt Cobain’in doğum gününde Nirvana’nın ateşini sahnede birebir yaşatacak Kurt Cobain Doğum Günü Kutlaması: Nirvana Tribute Band (20 Şubat) şimdiden açıklanan isimler arasında.

ELEKTRONİK MÜZİK SAHNESİNİN ÖZGÜN SESLERİ

%100 Studio’nun yeni sezon programında; etnik müzikle elektroniği buluşturarak dünyanın dört bir yanında egzotik performanslara imza atan Viken Arman (27 Eylül),oluşturduğu eşsiz bütünsellik ve ritm algoritmasıyla çok özel kompozisyonlar yaratan Hamburg merkezli prodüktör Stimming ve aynı gece ona eşlik edecek İsveçli prodüktör ikili Gidge ile DJ Mabbas (4 Ekim),elektronik müzik ile hip hop katmanlı sesleri buluşturan Nosaj Thing (18 Ekim),elektronik müzik sahnesine alışık olmadığımız duraklardan biri olan Filistin’den giriş yapmış ve şimdilerde tüm dünyada ses getiren SAMA (26 Ekim),house ve tekno tınılarıyla, dürtüsel ve duygusal bir ses ortamı yaratmayı başaran Alman ikili Hidden Empire (14 Aralık) yer alıyor.

%100 Studio, yılı kapatmadan, setlerinin bağlayıcı ve kalıcı etkisiyle dinleyicisini dans ettirmeyi tek hedef olarak gören HAAi’yi (7 Aralık),elektronik müzikte özgün melodik dokular yaratan Thylacine’i, Amsterdam'ın bugünlerde sunduğu en heyecan verici tech house dj’lerininin başında gelen Chelina Manuhutu’yu, yeraltı dans müzik formlarını breakbeat, tekno ve drum’n bass ile buluşturan İngiliz prodüktör Special Request’i ve 90’lar teknosunun 2000’lerdeki temsilcisi olan Danimarka çıkışlı DJ Anastasia Kristensen’i ağırlayacak.

ŞEHRİN SERT RÜZGARLARI ESECEK

%100 Studio’da sezon boyunca; yıllardır yaratacılığından ve enerjisinden ödün vermeyen dev isim New Model Army (30 Kasım),post rock türünün günümüzdeki en önemli temsilcilerinden biri olan, Japon topluluk Mono (29 Kasım),Yunan senfonik death metal grubu Septicflesh (21 Eylül),melankolik doom’un en iyi temsilcilerinden Saturnus (9 Kasım),komşu Selanik’ten çıkarak dünyanın pek çok şehrinde konser veren saykodelik rock grubu Naxatras (24 Ekim),karanlık sesleri buluşturan Dark Night etkinlik serisi kapsamında, önce 27 Kasım’da Alman dark wave ikilisi Lebanon Hanover, Parisli coldwave grubu Rendez Vous ve yerli sahneden Brek ile gerçekleşecek.

Daha sonra 10 Mart’da, Türkiye çıkışlı dark wave ikisi She Past Away, Los Angeles merkezli post punk triosu Second Still ve Alman dark pop grubu Box And The Twins ile devam edecek. Progressive rock’tan heavy metale uzanan müzikal çizgileri ile Güney Amerika’dan Avrupa’ya ses getirmeyi başaran trio The Aristocrats ile 6-7 Aralık tarihlerinde sahne alacak.

MOVIES IN CONCERT SERİSİ BU SEZON DA DEVAM EDİYOR

Eş zamanlı olarak film müziklerinin canlı seslendirildiği Movies in Concert serisi, bu sezon da Harry Potter in Concert (28-29 Ocak) ile devam ediyor. Heyecan dolu fantastik macerada bu sefer Zümrüdüanka Yoldaşlığı ile devam edecek.

Ayrıca kült televizyon serisi “True Detective”in müziklerinin arkasındaki dahiyane isim, çağdaş Amerikan folk sahnesinin yükselen yıldızı Lera Lynn (12 Kasım),Turkcell Platinum Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

