Görseldeki hataları bulmakta zorlanacağınız 12 bulmaca!
Bulmacalar, insanlar tarafından sevilerek çözülen bilmecelerdir. Peki, detaylardaki hataları bulmakta zorlanacağınız bulmacaları çözmek ister misiniz? İşte, sizin için resimdeki hataları bulabileceğiniz 12 bulmaca!
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Ayrıntıların içindeki detayları bulmak çoğu insanın hoşuna gidebilir. Bununla birlikte, bu duruma örnek olarak bulmaca severlerin en sevdiği etkinliklerden olan görseldeki hatayı bulmaya çalışma türüne dair bir içerik hazırladık. İşte, resimdeki hataları bulmakta zorlanacağınız 12 bulmaca!
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1. soru: Resimdeki sorun neyden kaynaklanıyor?
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Cevap: Arkadaki çaydanlık ocak üstünde değil bu yüzden buharı çıkarak pişiyor gibi duramaz, bu durum fotoğraftaki sorunu gösteriyor.''
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2. soru: Görseldeki hatalar nedir?
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Cevap: Soldaki adam kahve fincanını tersten tutarak içmeye çalışıyor dolayısıyla yanlıştır. Bununla birlikte sağdaki kadın ise meyve suyu dolu olan kabın üzerine portakal suyu eklemeye çalıştığından hatalıdır.
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3. soru: Görseldeki hatayı görebiliyor musunuz?
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Cevap: Çocuğun elindeki oyuncak uçağın kanatları, kuş kanatlardan oluştuğu için yanlışlık vardır.
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4. soru: Resimdeki sorunlar nelerdir?
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Cevap: Sağdaki çocuğun üzerindeki sweatshirt ters giyilmiş, kapüşonu önünde değil arkasında olmalıydı. Bunun dışında soldaki çocuğun elindeki oyun konsolu da yön olarak ters durumda olduğundan yanlıştır.
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5. soru: Görseldeki hatayı tespit edebilir misiniz?
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Cevap: Sağdaki kişi etini keserken kullanması gereken çatal bıçak yerine iki çatala sahip bu yüzden görsel hatalıdır.
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6. soru: Resimde yanlış olan nedir?
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Cevap: Futbolda mavi kart yoktur bu yüzden hakemin elindeki kağıt parçası yanlıştır.
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7. soru: Görseldeki sıkıntı nedir?
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Cevap: Kadının giydiği çorapta iki farklı renk görünmesi yanlıştır.
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8. soru: Resimdeki hatayı bulabilir misiniz?
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Cevap: Görseldeki çocuk mumları üflemesine rağmen mumların sönmemiş oluşu hatalıdır.
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9. soru: Çizimdeki yanlış nedir?
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Cevap: Görselde çıkmaz yol olduğuna dair bir levha varken arabaların hem gidiş yönünde hem de dönüş yönünde ilerlediği görülüyor bu yüzden tabela yanlıştır.
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10. soru: Bu görselde yanlış olan nedir?
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Cevap: En üstteki kedinin kuyruğu, bir köpeğin kuyruğuna sahiptir bu yüzden yanlıştır.
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11. soru: Çizimdeki sorun sizce ne olabilir?
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Cevap: Çizimdeki kadının üst kulak kısmının tam tersi yönde durması sorunludur.
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12. soru: Görseldeki sorun nerededir?
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Cevap: Gökkuşağının rengi yanlış sıralanmıştır. En altta mor yerine lacivert olmalıydı bu yüzden sorunludur.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynakları: Bright Side