Fenerbahçe Trabzonspor maçının orta hakemi Zorbay Küçük, gündem oldu. Verdiği kararlarla tartışma konusu haline gelen 30 yaşındaki genç hakemle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...
ZORBAY KÜÇÜK KİMDİR?
Zorbay Küçük 18 Ekim 1992'de Adana'da dünyaya geldi. Eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük'ün oğlu olan Zorbay Küçük, Süper Lig'deki hakemlik kariyerine 2017-2018 sezonunda oynanan Trabzonspor - Kardemir Karabükspor maçı ile başladı. Küçük o sezon sadece tek maç yönetti. Küçük daha önce verdiği röportajda şunları ifade etmişti;
Adana Erkek Lisesi'nde okudum. Üniversite hayatım ise halen devam etmekte. Şu an Çukurova Üniversitesi'nde İngilizce Ekonometri okuyorum. Son sınıftayım. Son üç yıldır hakemlik sebebiyle mezun olamıyorum. Vizeler bizim kamp dönemlerimize geliyor. Bu sebeple gidemiyorum. Kamp dönemlerimiz çok yoğun geçiyor. Hocalarımla herhangi bir iletişime geçmiyorum çünkü bir imtiyaz sağlansın istemiyorum. Bitirmeyi çok istiyorum ama şu an mecburiyetten bitiremiyorum. Bir gün mutlaka bitirmek istiyorum. Takdir edersiniz ki hakemliğin yarını yok. Tanık olduğumuz durumlar var. O yüzden yaşım genç olmasına rağmen hakemlik konusunda çok ileriye doğru bakmıyorum. Her an bitecekmiş gibi yaşıyorum. Kendimi her an hakemliğim bitecekmiş gibi hazırlıyorum.
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